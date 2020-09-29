Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - умная колонка с сенсорным дисплеем, Mifa i8 портативная колонка, игрушка Миньон и многое другое
Mifa i8 портативная колонка
Портативная колонка с ярким дизайном. Имеет компактные размеры (5,6х5,6х3,6 см) и малый вес 116 г. Колонка не займет много места в вашей сумке. Питается от порта USB. Мощность 3Вт. Звук объемный. Синхронизируется с гаджетами посредством Bluetooth 4.2. Емкости аккумулятора достаточно для 3 часов работы.
Цена: US $16.24
Беспроводные наушники
Популярная модель беспроводных наушников. Несмотря на невысокую стоимость звук хороший, что подтверждают пользователи в своих комментариях. Вес каждого наушника составляет 4,8 г. Оснащены микрофонами с шумоподавлением. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Количество заказов более 4 000.
Цена: US $19.80
Оригинальная игрушка Миньон
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Интересная игрушка: включите ее, и она начнет от вас убегать. Выполнена из прочного материала и готова выдержать множество столкновений. Это не просто игрушка для развлечения, она развивает быстроту реакции ребенка, внимание и ловкость. А также подходит для ваших домашних любимцев. Питается от 3 батареек ААА.
Цена: US $7.20
Умная колонка с сенсорным дисплеем
Портативная колонка от именитого бренда с возможностью подключения к системе умного дома. Данная модель оснащена 8-дюймовым дисплеем. Есть голосовой ассистент, функция родительского контроля. Для видеосвязи предусмотрена встроенная камера. Емкость встроенного аккумулятора 4 700 мАч.
Цена: US $76.63
Беспроводная зарядка
Одно из самых тонких беспроводных зарядных устройств от компании Baseus. Мощность 15 Вт. Корпус изготовлен из стекла и цинкового сплава. Степень защиты IP67. Для быстрой зарядки гаджета необходимо разместить его приблизительно на расстоянии 6 мм от поверхности устройства.
Цена: US $25.49
Проводная механическая клавиатура
Проводная механическая клавиатура с RGB подсветкой. Предусмотрено несколько режимов настройки. Корпус из качественного АБС-пластика. Благодаря прорезиненным ножкам, клавиатура уверенно стоит на столе. Клавиши обеспечивают отличную обратную отдачу и великолепные тактильные ощущения во время работы или игры. Степень защиты IP68. Имеет несколько режимов подсветки. Хорошая модель по приемлемой цене.
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