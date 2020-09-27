Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - Wi-Fi камера YI, спортивные часы TwentySeventeen, флешка со сканером отпечатка пальца и многое другое
Спортивные часы TwentySeventeen
Популярная модель спортивных часов с кварцевым механизмом. Корпус влагозащищенный и ударопрочный. Выпускаются партнером именитого бренда Xiaomi. На электронном дисплее дополнительно выводится дата и время. Хорошая модель по приемлемой цене.
Цена: US $16.28
Кабель с поддержкой быстрой зарядки
Кабель в плотной нейлоновой оплетке подходит как для зарядки ваших гаджетов, так и для передачи данных. Длина: 0,5 м/1 м/2 м/3 м. Сила тока 3А.
Цена: US $1.99 - 4.89
Wi-Fi камера YI
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Новая модель камеры наблюдения с широким углом обзора в 360° и поворотным механизмом, которым можно управлять через приложение. При обнаружении движения камерой будет записано короткое видео и отправлено вам на телефон. Есть ночной и дневней режим съемки. Управление через приложение. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи.
Цена: US $50.99
Большой коврик для мыши
Большой коврик для мыши хорошего качества. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Подошва прорезиненная, поэтому коврик не скользит по поверхности. Предназначен для улучшения комфорта во время работы или игры на ПК/ноутбуке.
Цена: US $6.12 - 12.97
USB флешка
Новая флешка со сканером отпечатка пальца. Интерфейс USB 3.0. На такой флешке вы сможете хранить ваши данные и не переживать, что в случае потери кто-то сможет ими воспользоваться.
Цена: US $28.00 - 68.00
Беспроводные наушники
Беспроводные наушники за US $4.00 с неплохим звуком. Данную модель заказали более 52 000 раз. Автономность работы от одной зарядки 3 часа. Есть голосовой помощник. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии до 10 метров без потери связи.
Цена: US $4.24
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