Популярная модель спортивных часов с кварцевым механизмом. Корпус влагозащищенный и ударопрочный. Выпускаются партнером именитого бренда Xiaomi. На электронном дисплее дополнительно выводится дата и время. Хорошая модель по приемлемой цене.

Цена: US $16.28

Кабель в плотной нейлоновой оплетке подходит как для зарядки ваших гаджетов, так и для передачи данных. Длина: 0,5 м/1 м/2 м/3 м. Сила тока 3А.

Цена: US $1.99 - 4.89

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Новая модель камеры наблюдения с широким углом обзора в 360° и поворотным механизмом, которым можно управлять через приложение. При обнаружении движения камерой будет записано короткое видео и отправлено вам на телефон. Есть ночной и дневней режим съемки. Управление через приложение. Оснащена микрофоном и динамиком для двухсторонней связи.

Цена: US $50.99

Большой коврик для мыши хорошего качества. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Подошва прорезиненная, поэтому коврик не скользит по поверхности. Предназначен для улучшения комфорта во время работы или игры на ПК/ноутбуке.

Цена: US $6.12 - 12.97

Новая флешка со сканером отпечатка пальца. Интерфейс USB 3.0. На такой флешке вы сможете хранить ваши данные и не переживать, что в случае потери кто-то сможет ими воспользоваться.

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Цена: US $28.00 - 68.00

Беспроводные наушники за US $4.00 с неплохим звуком. Данную модель заказали более 52 000 раз. Автономность работы от одной зарядки 3 часа. Есть голосовой помощник. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Работают на расстоянии до 10 метров без потери связи.





Цена: US $4.24

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