Зажигалка в виде небольшого огнетушителя. На вид не отличить от настоящего огнетушителя. Идеально подойдет для личного пользования и подарка. Размер: 6*1,9 см.

Цена: US $1.90

Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим звуком. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Управление сенсорное. Автономность работы 4 часа от одной зарядки. Кейс с небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда.

Цена: US $10.79

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Хорошая метеостанция с большим цветным дисплеем, на котором отображается не только анимированный прогноз погоды, но и календарь, фазы луны, дата, время и другое. Оснащена сенсорной кнопкой для включения подсветки. Подойдет под любой интерьер.

Цена: US $26.00

Клейкая лента многоразового использования, с помощью которой вы сможете прикрепить любые вещи. Изготовлена из гелевого материала. Для повторного использования ее достаточно промыть под струей воды.

Цена: US $1.28 - 3.78

Прозрачные наклейки с ламинированными символами подходят практически под любую модель клавиатуры. Это отличное решение, если у вас старая клавиатура со стертыми буквами. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.

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Цена: US $0.69

Черная куртка с подогревом изготовлена из качественных материалов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Нитки не торчат. Ее основное отличие от других курток — система подогрева. Благодаря нагревательным элементам вы будете чувствовать себя комфортно в холод и сырость.

Цена: US $23.92

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