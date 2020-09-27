Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - куртка с подогревом, многоразовая клейкая лента, метеостанция и многое другое
Оригинальная зажигалка
Зажигалка в виде небольшого огнетушителя. На вид не отличить от настоящего огнетушителя. Идеально подойдет для личного пользования и подарка. Размер: 6*1,9 см.
Цена: US $1.90
Беспроводные наушники
Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим звуком. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Управление сенсорное. Автономность работы 4 часа от одной зарядки. Кейс с небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда.
Цена: US $10.79
Метеостанция
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Хорошая метеостанция с большим цветным дисплеем, на котором отображается не только анимированный прогноз погоды, но и календарь, фазы луны, дата, время и другое. Оснащена сенсорной кнопкой для включения подсветки. Подойдет под любой интерьер.
Цена: US $26.00
Многоразовая клейкая лента
Клейкая лента многоразового использования, с помощью которой вы сможете прикрепить любые вещи. Изготовлена из гелевого материала. Для повторного использования ее достаточно промыть под струей воды.
Цена: US $1.28 - 3.78
Наклейки на клавиатуру
Прозрачные наклейки с ламинированными символами подходят практически под любую модель клавиатуры. Это отличное решение, если у вас старая клавиатура со стертыми буквами. Легко клеятся и не оставляют следов клея после себя.
Цена: US $0.69
Куртка с подогревом
Черная куртка с подогревом изготовлена из качественных материалов. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Нитки не торчат. Ее основное отличие от других курток — система подогрева. Благодаря нагревательным элементам вы будете чувствовать себя комфортно в холод и сырость.
Цена: US $23.92
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