Внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Имеет малый вес и компактные габариты. Он с легкостью поместится в небольшой сумке или кармане. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Есть 2 порта USB и 1 microUSB.

Цена: US $8.49 - 17.59

Интересная игрушка на радиоуправлении, которая способна развивать скорость до 25 км/ч. Благодаря великолепному сцеплению и отличной манёвренности игрушка преодолевает любые препятствия. Оснащена аккумулятором на 1300 мАч.

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Цена: US $41.30 - 71.30

Интересная модель смарт-часов за небольшую стоимость. Выделяется среди аналогов ярким запоминающимся дизайном и неплохим качеством. Часы поддерживают популярные фитнес-функции. Есть датчик для контроля сердечного ритма, а также множество стандартных функций: прогноз погоды, календарь, будильник и т.д.





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Цена: US $5.00

Домашняя метеостанция с большим цветным экраном, на котором отображается календарь, прогноз погоды, время, влажность в помещении и на улице, направление и скорость ветра. Есть барометр и будильник.

Цена: US $29.14

Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим звуком. Наушники плотно сидят в ушной раковине. Они подходят как для занятий спортом, так и для повседневного использования. Оснащены микрофоном с шумоподавлением, благодаря чему собеседник будет отчетливо слышать вас в любую погоду. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Время автономной работы 5 часов.

Цена: US $6.96 - 12.55

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Оригинальная игрушка в виде желтого цыпленка, позволяющая быстро справиться со стрессом. Стоит вам немного надавить на курицу, и она снесет яйцо. Размер: 9*6 см. Игрушку можно носить в качестве брелока на связке с ключами.

Цена: US $1.82

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