Одна из самых популярных моделей умных часов, которая сочетает в себе хорошее качество и приемлемую цену. Лаконичный дизайн подчеркивают использование высококачественных материалов и титана. Часы многофункциональны и поддерживают все популярные функции. GPS модуль также присутствует. Автономность работы составляет 24 часа.



Цена: US $123.99 - 126.47

Красивая модель умных часов с хорошим функционалом. Часы оснащены 4-ядерным процессором MT6739, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. На передней части встроенная камера на 8 МП, а на боковой части корпуса еще одна на 5 МП. Часы многофункциональны и поддерживают все популярные функции носимой электроники. Работают под управлением ОС Android 7.1.1. Предусмотрен слот для сим-карты. Для контроля показателей здоровья есть все датчики. Автономность работы 48 часов.

Цена: US $129.99 - 157.99

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Смарт-часы от именитого бренда получили минималистский дизайн и некоторый набор умных функций. Дисплей круглый. На руке смотрятся превосходно, подойдут под любой стиль. В часах есть: будильник, шагомер, уведомления о вызовах, синхронизация времени, мировое время и другое. На странице продавца модель представлена в двух цветах: белом и черном.

Цена: US $47.24 - 50.39

Смарт-часы с собственной операционной системой. Получили большой экран, который выполнен по технологии Super AMOLED. Ремешок кожаный. Корпус выдерживает давление до 5 АТМ. В часах есть все необходимые функции смарт-часов. Синхронизировав часы со смартфоном вы сможете расширить их функционал. Автономность работы 14 дней.

Цена: US $109.99 - 193.99

Еще одна интересная модель умных часов от именитого бренда с корпусом прямоугольной формы. Экран AMOLED с диагональю 1.78 дюйма. Оснащены 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Работают под управлением ОС Wear OS с собственной оболочкой MIUI. В часах предусмотрены все датчики для контроля показателей здоровья, есть NFC и GPS. Емкость встроенного аккумулятора 570 мАч.

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Цена: US $192.28 - 210.68

Для ежедневных пробежек и тренировок вам идеально подойдет данная модель. Часы легкие и удобные. В них установлены все необходимые датчики. Чтобы отслеживать интервал, темп и расстояние, часы оснащены GPS-приемником. Емкости аккумулятора достаточно для 9 часов работы.

Цена: US $185.38









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