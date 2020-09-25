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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - бинокль Maifeng, многопортовая вешалка, портативный внешний жесткий диск Acasis и многое другое

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Бинокль Maifeng

Популярная модель бинокля с хорошей оптикой и фиксированным увеличением. Вы сможете видеть объекты на расстоянии 3 км. Фокусировка осуществляется с помощью центрального регулятора, есть возможность настройки правого окуляра. Вы сможете легко рассмотреть объекты даже в сумерках. 

Цена: US $19.18

Многопортовая вешалка

Отличное приспособление для тех, у кого очень много вещей. На вешалке расположено 9 отверстий, занимает минимум места в шкафу. Размер: 33.5*1.6*17.5 см. Весит всего 90 г. У нее крепкий крючок. Выдерживает объемную одежду взрослых людей. 

Цена: US $1.96 - 3.79

Сканер

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Портативный сканер хорошего качества позволит быстро отсканировать документы вдали от офиса и дома. Оптическое разрешение 900x900 dpi. Для быстрой и удобной настройки оснащен ЖК-дисплеем. Подходит для файлов JPG и PDF. Питается от 2 батареек. 

Цена: US $33.28

Портативный внешний жесткий диск Acasis 

Один из самых легких и надежных портативных внешних жестких дисков. Изготовлен из специального алюминиевого сплава. Его вес составляет всего 40 г. Объем памяти на выбор от 160ГБ до 2 ТБ. Можно также выбрать цвет корпуса. 

Цена: US $13.81 - 68.89

Игровой коврик с RGB подсветкой

Игровой коврик для компьютерной мыши спроектирован для безупречной игры за настольным компьютером. Имеет высокое качество и обеспечивает хорошее отслеживание как для оптических, так и лазерных мышей. Подсветка настраиваемая. Все швы прошиты аккуратно, рисунок яркий. Даже в ходе самого интенсивного игрового процесса характеристики поверхности останутся неизменными. 

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Компьютерная беспроводная мышь

Беспроводная мышь с качественной подсветкой и беспроводным подключением к компьютеру. Размер: 112x57x25 мм. Рабочая частота мыши – 2.4 ГГц. Сенсор мыши с максимальным разрешением 1600 dpi. 

Цена: US $7.30


Магазин с популярными мужскими товарами



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Fanger
16:17
Это не человеческая, а мещанская природа. Неспособность выделиться ничем, кроме потребления.
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Лучезарная Куртка
16:17
Локи против Тора
AMD подтвердила достаточный объем выпуска видеокарт Radeon серии RX 6000 28 октября в отличие от NVIDIA RTX 30
Аркадий Соколов
16:17
Спасибо, возвращаешь ощущение старых оверов, а не таблично-экселевские тесты тесты. еще раз СПАСИБО за проделанную работу
Возвращение Дж-E-Die - король бюджетного оверклокинга Crucial Ballistix 3000C15
DiLouk
16:09
Такова человеческая природа. Или может быть мужская. Если не спор по железкам, то спор консоли против пк. Иксбокс против плойки. Apple против всех. Хоккей против футбола. Зенит против Спартака. БМВ пр...
AMD подтвердила достаточный объем выпуска видеокарт Radeon серии RX 6000 28 октября в отличие от NVIDIA RTX 30
Dare
16:08
Я тоже думал по заголовку, что спор о производительности. Бумажный- не бумажный анонс - это вообще волнует кого-то?
Глава игрового подразделения AMD поспорил с блогером на 10 долларов – подробности и любопытные детали спора
Максим Грув
16:06
Компьютерные задроты они такие
AMD подтвердила достаточный объем выпуска видеокарт Radeon серии RX 6000 28 октября в отличие от NVIDIA RTX 30
Walter
16:05
Смотрю на высеры адептов красно-зеленых религиозных войн - неужели ваша жизнь настолько убога, что вы не можете не истекать желчью, не пытаться придумать что-то оскорбительное, безосновательное и в лу...
AMD подтвердила достаточный объем выпуска видеокарт Radeon серии RX 6000 28 октября в отличие от NVIDIA RTX 30
DiLouk
16:04
а что не так? проблема только в том что их не хватает.
AMD подтвердила достаточный объем выпуска видеокарт Radeon серии RX 6000 28 октября в отличие от NVIDIA RTX 30
Bratken
16:02
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