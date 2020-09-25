Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - бинокль Maifeng, многопортовая вешалка, портативный внешний жесткий диск Acasis и многое другое
Бинокль Maifeng
Популярная модель бинокля с хорошей оптикой и фиксированным увеличением. Вы сможете видеть объекты на расстоянии 3 км. Фокусировка осуществляется с помощью центрального регулятора, есть возможность настройки правого окуляра. Вы сможете легко рассмотреть объекты даже в сумерках.
Цена: US $19.18
Многопортовая вешалка
Отличное приспособление для тех, у кого очень много вещей. На вешалке расположено 9 отверстий, занимает минимум места в шкафу. Размер: 33.5*1.6*17.5 см. Весит всего 90 г. У нее крепкий крючок. Выдерживает объемную одежду взрослых людей.
Цена: US $1.96 - 3.79
Сканер
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Портативный сканер хорошего качества позволит быстро отсканировать документы вдали от офиса и дома. Оптическое разрешение 900x900 dpi. Для быстрой и удобной настройки оснащен ЖК-дисплеем. Подходит для файлов JPG и PDF. Питается от 2 батареек.
Цена: US $33.28
Портативный внешний жесткий диск Acasis
Один из самых легких и надежных портативных внешних жестких дисков. Изготовлен из специального алюминиевого сплава. Его вес составляет всего 40 г. Объем памяти на выбор от 160ГБ до 2 ТБ. Можно также выбрать цвет корпуса.
Цена: US $13.81 - 68.89
Игровой коврик с RGB подсветкой
Игровой коврик для компьютерной мыши спроектирован для безупречной игры за настольным компьютером. Имеет высокое качество и обеспечивает хорошее отслеживание как для оптических, так и лазерных мышей. Подсветка настраиваемая. Все швы прошиты аккуратно, рисунок яркий. Даже в ходе самого интенсивного игрового процесса характеристики поверхности останутся неизменными.
Цена: US $12.23 - 28.55
Компьютерная беспроводная мышь
Беспроводная мышь с качественной подсветкой и беспроводным подключением к компьютеру. Размер: 112x57x25 мм. Рабочая частота мыши – 2.4 ГГц. Сенсор мыши с максимальным разрешением 1600 dpi.
Цена: US $7.30
Магазин с популярными мужскими товарами
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