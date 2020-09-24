Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - силиконовая клавиатура, светящаяся доска для рисования, беспроводная колонка BlitzWolf и многое другое
Спинер-игрушка
Незамысловатая игрушка, помогает быстро снять стресс. Игрушка всего за несколько месяцев сумела завоевать внимание пользователей во всем мире. Изготовлена из нержавеющей стали. Размер: 4*4см.
Цена: US $3.12
Силиконовая клавиатура
Корпус клавиатуры из гибкого и прочного силикона, благодаря этому ее можно просто сложить и взять с собой на работу, путешествие. Она не займет много места у вас в сумке. Клавиатура не боится жидкостей, пыли и грязи. Удобную печать обеспечивает мягкое нажатие ультратонких клавиш. Клавиши имеют ярко выраженную отдачу при печати, но при этом обеспечивают тихое нажатие.
Цена: US $12.33
Светящаяся доска для рисования
Светящаяся доска, с которой используются световые (флуоресцентные) маркеры. Вы сможете рисовать на доске и стирать рисунок. Для этого вам достаточно обычной салфетки. Флуоресцентные маркеры безопасны для детей.
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Цена: US $4.22 - 10.97
Беспроводная колонка BlitzWolf
Популярная беспроводная колонка средней мощности от хорошего китайского бренда. Оснащена двумя 5-ваттными "широкополосниками" и сабвуфером на 30 Вт. Есть встроенный микрофон, AUX. Поддерживает флеш-карты. Емкости встроенной батареи достаточно для работы на протяжении 5 часов.
Цена: US $69.99 - 97.29
Складной чайник Shop
Дорожный чайник со складной конструкцией. Корпус силиконовый гипоаллергенный. В сложенном состоянии занимает место, не больше обычной кружки. Питается от бытовой сети 110 или 220В.
Цена: US $19.70
Коврик для мыши с RGB подсветкой
Популярный коврик для мыши с качественной подсветкой. Крупная текстура поверхности ткани обеспечивает идеальную силу трения, которая необходима для игровой мыши. Все швы прошиты ровно и аккуратно. Нескользящее резиновое основание обеспечивает надежную фиксацию коврика на поверхности.
Цена: US $2.81 - 26.75
Держатель полотенец
Домашний помощник, который можно прикрепить к любой гладкой поверхности. Он хорошо удерживает полотенца и салфетки. Силиконовые лепестки легко справятся со всем, кроме тяжелых банных полотенец.
Цена: US $0.58
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