Если вам нужен компактный ЦАП с хорошим звуком за небольшую стоимость, то обратите внимание на данную модель. Весит он всего 6 г. Корпус металлический. Поддерживает форматы: DSD, PCM, MQA и другие. Есть регулировка громкости, можно использовать как гарнитуру, использовать микрофон во время работы и многое другое.

Цена: US $69.99

Умные-часы с ультрасовременным дизайном и хорошим функционалом. Степень защиты IPX68. Часы оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Синхронизировав со смартфоном вы расширите функционал часов. В часах есть все, что необходимо: спортивные режимы, GPS, прогноз погоды, сменные дисплеи, будильник, секундомер. Вы сможете управлять музыкой, отвечать на звонки, общаться в интернете и многое другое.

реклама

Цена: US $73.69

Еще одна популярная модель умных часов с потрясающим дизайном. Подходят под любой стиль одежды. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Автономность работы 14 дней. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Есть спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, голосовой ассистент и спортивные режимы.



Цена: US $125.99 - 181.99

Беспроводные наушники от официального магазина Haylou. Несмотря на невысокую стоимость звук достаточно хороший, что отмечают пользователи в своих комментариях. Данную модель заказали более 22 000 раз. Управление сенсорное. Степень защиты IPX5. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Есть голосовой ассистент и микрофон с шумоподавлением. Автономность работы с подзарядкой в кейсе около 20 часов.

Цена: US $16.06

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Официальный магазин Haylou - выбери для себя качественные гаджеты с хорошей скидкой.



Оригинальная IP-камера в виде робота со встроенным датчиком движения и углом обзора в 360°. Качество записи на высоком уровне как днем, так и ночью. Обнаружив малейшее движение устройство запишет 15 сек видео и отправит вам на смартфон. Вы сможете просматривать, что происходит у вас дома в режиме реального времени. Для двухсторонней связи в IP-камере предусмотрен динамик и микрофон.

Цена: US $22.06

Полезная находка за сущие копейки — светоотражающие стикеры, которые обеспечат отличную видимость на дороге в любых погодных условиях. Светоотражающие стикеры можно использовать не только на автомобиле, но и, например, их можно приклеить на рюкзак ребенку, детскую коляску и т.д. Они легко приклеиваются и не оставляют после себя следов клея.

Цена: US $0.58

реклама













Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!







