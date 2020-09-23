Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - портативный ЦАП Atom Pro, умная камера-робот, смарт-часы Amazfit Verge и многое другое
Hilidac Audirect Atom Pro
Если вам нужен компактный ЦАП с хорошим звуком за небольшую стоимость, то обратите внимание на данную модель. Весит он всего 6 г. Корпус металлический. Поддерживает форматы: DSD, PCM, MQA и другие. Есть регулировка громкости, можно использовать как гарнитуру, использовать микрофон во время работы и многое другое.
Цена: US $69.99
Умные-часы Amazfit Verge
Умные-часы с ультрасовременным дизайном и хорошим функционалом. Степень защиты IPX68. Часы оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Синхронизировав со смартфоном вы расширите функционал часов. В часах есть все, что необходимо: спортивные режимы, GPS, прогноз погоды, сменные дисплеи, будильник, секундомер. Вы сможете управлять музыкой, отвечать на звонки, общаться в интернете и многое другое.
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Цена: US $73.69
Умные-часы Huawei Watch
Еще одна популярная модель умных часов с потрясающим дизайном. Подходят под любой стиль одежды. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Автономность работы 14 дней. Часы поддерживают все популярные функции носимой электроники. Есть спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, голосовой ассистент и спортивные режимы.
Цена: US $125.99 - 181.99
Беспроводные наушники Haylou GT1
Беспроводные наушники от официального магазина Haylou. Несмотря на невысокую стоимость звук достаточно хороший, что отмечают пользователи в своих комментариях. Данную модель заказали более 22 000 раз. Управление сенсорное. Степень защиты IPX5. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Есть голосовой ассистент и микрофон с шумоподавлением. Автономность работы с подзарядкой в кейсе около 20 часов.
Цена: US $16.06
Официальный магазин Haylou - выбери для себя качественные гаджеты с хорошей скидкой.
Умная камера-робот
Оригинальная IP-камера в виде робота со встроенным датчиком движения и углом обзора в 360°. Качество записи на высоком уровне как днем, так и ночью. Обнаружив малейшее движение устройство запишет 15 сек видео и отправит вам на смартфон. Вы сможете просматривать, что происходит у вас дома в режиме реального времени. Для двухсторонней связи в IP-камере предусмотрен динамик и микрофон.
Цена: US $22.06
Стикеры светоотражающие
Полезная находка за сущие копейки — светоотражающие стикеры, которые обеспечат отличную видимость на дороге в любых погодных условиях. Светоотражающие стикеры можно использовать не только на автомобиле, но и, например, их можно приклеить на рюкзак ребенку, детскую коляску и т.д. Они легко приклеиваются и не оставляют после себя следов клея.
Цена: US $0.58
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