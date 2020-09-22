Распродажа «Охота на тренды» на AliExpress - умная фоторамка, полиморфные гранулы, многоразовый блокнот и многое другое
Оригинальная зажигалка
Оригинальная зажигалка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Благодаря компактным габаритам ее удобно носить в качестве брелока на связке с ключами. Подойдет для любителей активного отдыха: рыбалки, охоты, походов и т.д. Устройство стальное и герметичное, оно никогда не промокает.
Цена: US $3.91 - 4.73
Полиморфные гранулы
Один из самых популярных товаров на АлиЭкспресс — полиморфные гранулы, с помощью которых можно отремонтировать пластмассовые детали, сделать ручку ножа, оригинальный брелок и т.д. При нагревании гранулы становятся пластичными и удобными для формования, а при охлаждении приобретают все свойства пластмассы: становятся твердыми, упругими и при этом очень прочными.
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Цена: US $1.53 - 2.98
Xiaomi Mi Band 5
Новинка 2020 года — фитнес-браслет от именитого бренда с AMOLED экраном диагональю 1,1 дюйма. Браслет будет следить за вашей активностью в течение дня. Вы сможете отклонять входящие вызовы, управлять удаленно камерой, музыкой, получать уведомления из социальных сетей. Для людей, которые любят активный образ которые любят активный образ жизни, предусмотрено 11 режимов. В отличие от предыдущей модели в Mi Band 5 магнитная зарядка. Автономность работы 14 дней.
Цена: US $28.04 - 39.11
Фурминатор
Полезное устройство, которое пригодится каждому, у кого есть домашние любимцы. Благодаря удобной ручке и съемной головке с лезвиями очень удобно вычесывать домашних животных. Пользователи отмечают в своих комментариях хорошее качество, простоту и эффективность использования устройства.
Цена: US $10.63
Многоразовый блокнот
Многоразовый блокнот, листы которого можно использовать до 500 раз. Продается в форматах А5 (100 страниц) и В5 (60 страниц). Чтобы стереть написанное на листе, достаточно воспользоваться влажной салфеткой или направить поток горячего воздуха. Все записи можно оцифровать и хранить в смартфоне.
Цена: US $12.49 - 13.02
Смарт-часы
Смарт-часы с круглым дисплеем 1.34-дюйма, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Гаджет имеет современный дизайн и подойдет под любой стиль одежды. В часах предусмотрено 11 спортивных режимов, датчики для контроля показателей здоровья, сменные дисплеи, прогноз погоды, будильник, секундомер, GPS и многое другое.
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Цена: US $107.99
Цифровая фоторамка
Очень красивая фоторамка, на лицевой части которой находится 256 диодов, каждый передает 16 млн цветов. Синхронизировав ее со смартфоном вы сможете использовать весь доступный функционал рамки. Вы сможете рисовать собственные картинки, есть будильник, анимация, возможность вывода текущей температуры, влажности и давления и многое другое.
Цена: US $42.41
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