Оригинальная зажигалка в виде плоскогубцев. Габариты: 86*45*17 мм. Корпус изготовлен из металла и пластика. Это отличный подарок для любого мужчины, особенно, если он имеет отношение к технике или умеет держать в руках инструмент.

Цена: US $3.99

Смартфон с ударопрочным и влагозащищенным корпусом. Дисплей 6,3-дюйма. Оснащен процессором Helio P90, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера 48 МП, фронтальная 16 МП. Работает под управлением ОС Android. Емкость встроенного аккумулятора 5500 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Есть NFC.

Цена: US $289.99 - 337.84

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Популярный автомобильный держатель от компании Baseus с поддержкой функции быстрой зарядки Qi на мощности до 15 Вт. Имеет привлекательный дизайн и отличное качество. Данный держатель заказали более 4 000 раз.

Цена: US $26.76

Качественные беспроводные наушники с потрясающим звуком. В наушниках встроены 13,4-миллиметровые драйверы. Для управления на верхней поверхности наушников размещены сенсорные зоны. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Автономность работы от одной зарядки составляет 5 часов. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 20 часов.

Цена: US $58.99 - 200.00

Отличная зарядная станция мощностью 100 Вт. Оснащена модулем для беспроводной зарядки, семью портами USB и одним USB-С. Показатели силы тока, напряжения и мощности отображаются на дисплеи. Зарядная станция поддерживает стандарты Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0.

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Цена: US $24.56

Интересный вариант дверной ручкой с простой установкой. Подходит для дверей, толщина которых составляет 35-55 см. Ручка биометрическая и поддерживает до 20 отпечатков пальцев. Дверная ручка оснащена аккумулятором и встроенным механическим замком. В случае разрядки аккумулятора вы сможете открыть замок ключом.

Цена: US $57.66





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