Портативная беспроводная колонка с с очень компактными габаритами и малым весом. Она с легкостью поместится у вас на ладони. Оснащена двумя динамиками и микрофоном. Корпус металлический, на странице продавца есть несколько вариаций цветов. Мощность 3 Вт. Синхронизируется с гаджетами посредством bluetooth.

Цена: US $9.98

Продвинутый китайский мультитул-молоток пригодится во время похода, да и в повседневной жизни. В набор входит молоток, плоскогубцы, несколько отверток, гвоздодер, 2 пилы и нож. Компактный и надежный инструмент по приемлемой цене.

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Цена: US $13.28

Бюджетный вариант домашней сигнализации с аудиозвонком на АА-аккумуляторах. Имеет возможность подзарядки из розетки на 220В. При обнаружении движения издает очень громкий звук или запрограммированную фразу. Поддерживает 11 языков.

Цена: US $7.19 - 32.75

Игровой коврик для компьютерной мыши с аккуратно прошитыми швами. Изготовлен из высококачественной ткани, приятен на ощупь и долго не теряет своих свойств. Резиновая основа предотвращает проскальзывание даже на самых гладких поверхностях. Цена: US $3.08 - 3.64

Бюджетная модель игровой мыши с шестью кнопками, стандартным колесиком прокрутки и яркой подсветкой. Разрешение настраиваемое 1200/2500/3200DPI/4000DPI. Подключение к компьютеру выполняется за счет эластичного USB-кабеля. Корпус снабжен антискользящим покрытием Soft-touch, что позволяет надежно фиксироваться мыши в правой руке.

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Цена: US $1.21 - 6.50

Внешний аккумулятор с ярким дизайном. Компактные габариты (100x74x23.5 мм) позволяют носить его постоянно с собой. Он с легкостью поместится в небольшую женскую сумку или карман. Имеет несколько степеней защиты для безопасной зарядки. Оснащен двумя выходами USB, фонариком и небольшим дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Вес: 222 г.

Цена: US $10.38

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