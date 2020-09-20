Оригинальные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - вечная спичка в виде ракеты, одеяло с электроподогревом Produ, SSD Samsung 860 EVO и многое другое
Вечная спичка в виде Ракеты
Оригинальная зажигалка не боится ветра и дождя, работает в любых погодных условиях. Имеет металлический стержень, который дает искру и поджигает бензин соприкасаясь с кресалом. Вещь оригинальная, пригодится в походах, на рыбалке и в повседневной жизни.
Цена: US $3.41
Светодиодная лампа Xiaomi
Плоский светодиодный светильник для освещения большой площади. Подходит под цоколь Е27. На странице продавца представлено несколько вариантов светильника с разной мощностью. Самый слабый "светит" на 6 Вт, самый мощный - 36 Вт.
Цена: US $8.40 - 16.78
Одеяло с электроподогревом Produ
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В осенне-зимний период нет ничего лучше, как одеяло с подогревом. Оно простое и удобное в использовании. Нагревается за счет встроенных элементов от 30 до 50 градусов. Имеет съемный шнур и может стать неплохим пледом для вас.
Цена: US $6.11 - 26.75
Кухонные ножи
Универсальные кухонные ножи, которые подходят для любых целей. Ножи выполнены из нержавеющей стали высокого качества. Лезвие широкое, что при узкой ручке дает пространство под ладонь. Такими ножами удобно нарезать как рыбу, так и мясо.
Цена: US $4.15 - 19.71
Xiaomi Redmi K30
Флагманская модель от именитого бренда. Оснащена восьмиядерным процессором Snapdragon 765G с Adreno 620, есть жидкое охлаждение. Смартфон получил 6.67-дюймовый IPS ЖК-дисплей с разрешением 1080x2400. Задний фотоблок состоит из 4 камер, которые позволяют получать великолепные снимки. Фронтальная камера 20 МП порадует любителей селфи. Смартфон оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой 30Вт зарядки. Есть NFC. Цена: US $222.99 - 251.99
SSD Samsung 860 EVO
Накопитель Samsung 860 EVO - это один из самых продаваемых накопителей в мире. Он специально разработан для ПК и ноутбуков. Объем памяти от 250 Гб до 1 ТБ. Использует технологию V-NAND и надежный контроллер с отлаженным алгоритмом. Скорость записи достигает 520 МБ/с, чтения - 550 МБ/с.
Цена: US $49.30 - 167.65
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