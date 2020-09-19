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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - брендовые мужские часы, TWS-наушни с гибридной конструкцией, шарф с подогревом и многое другое

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Роскошные мужские часы

Брендовые мужские часы высокого качества с механическим механизмом. Подойдут под любой стиль одежды. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Диаметр циферблата 44x50 мм. Часы с сапфировым стеклом — отличный вариант на каждый день, их практически невозможно поцарапать.

Цена: US $559.99

Продвинутые беспроводные наушники KZ

TWS-наушни с гибридной конструкцией и пятью драйверами. Каждый наушник имеет один динамический и 4 арматурных драйвера. Звук в таких наушниках потрясающий. Поддерживают AAC, aptX (включая HD). Синхронизируются посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $64.87

Вакууматор 

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Чтобы сохранить свежесть продуктов надолго, вам понадобится данный прибор. Его производительность составляет 3 литра в минуту. Простой и удобный в использовании. Ваккуматор имеет компактные габариты и его удобно хранить в небольшом ящике на кухне.  

Цена: US $6.83 - 31.68

Шарф с подогревом

Уникальный зимний аксессуар — зимний шарф с подогревом, который не боится влаги, и его можно стирать. Выглядит элегантно. Имеет несколько режимов работы. 

Цена: US $10.45 - 11.86

Ночник-аквариум 

Очень красивый светодиодный ночник, который выглядит как настоящий аквариум. Украсит любой интерьер. Питается от трех батареек. В ночнике доступно пять вариантов подсветки. 

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Цена: US $20.57

Керамический канцелярский нож

Канцелярский нож от именитого бренда Xiaomi, с помощью которого вы сможете разрезать прочный гофрокартон, пленку, бумагу и т.д. Но в отличие от обычного ножа им невозможно уколоться, так как вместо лезвия у ножа кусок минерала. 

Цена: US $2.84 - 3.79



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