Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - брендовые мужские часы, TWS-наушни с гибридной конструкцией, шарф с подогревом и многое другое
Роскошные мужские часы
Брендовые мужские часы высокого качества с механическим механизмом. Подойдут под любой стиль одежды. Корпус водонепроницаемый и выдерживает давление до 5 АТМ. Диаметр циферблата 44x50 мм. Часы с сапфировым стеклом — отличный вариант на каждый день, их практически невозможно поцарапать.
Цена: US $559.99
Продвинутые беспроводные наушники KZ
TWS-наушни с гибридной конструкцией и пятью драйверами. Каждый наушник имеет один динамический и 4 арматурных драйвера. Звук в таких наушниках потрясающий. Поддерживают AAC, aptX (включая HD). Синхронизируются посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $64.87
Вакууматор
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Чтобы сохранить свежесть продуктов надолго, вам понадобится данный прибор. Его производительность составляет 3 литра в минуту. Простой и удобный в использовании. Ваккуматор имеет компактные габариты и его удобно хранить в небольшом ящике на кухне.
Цена: US $6.83 - 31.68
Шарф с подогревом
Уникальный зимний аксессуар — зимний шарф с подогревом, который не боится влаги, и его можно стирать. Выглядит элегантно. Имеет несколько режимов работы.
Цена: US $10.45 - 11.86
Ночник-аквариум
Очень красивый светодиодный ночник, который выглядит как настоящий аквариум. Украсит любой интерьер. Питается от трех батареек. В ночнике доступно пять вариантов подсветки.
Цена: US $20.57
Керамический канцелярский нож
Канцелярский нож от именитого бренда Xiaomi, с помощью которого вы сможете разрезать прочный гофрокартон, пленку, бумагу и т.д. Но в отличие от обычного ножа им невозможно уколоться, так как вместо лезвия у ножа кусок минерала.
Цена: US $2.84 - 3.79
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