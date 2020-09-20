Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - волшебная спичка, прилипающий светильник Xiaomi, ультрамодные мужские часы и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

 Волшебная спичка 

Волшебная спичка, которая по сути является зажигалкой и совмещает в своем корпусе «кремень-кресало-трут». При ударе кремня металлический шарик выдает искру, попадая на пушистый фильтр, он загорается. Зажигалке не страшен сильный ветер. Работает при любых погодных условиях. 

Цена: US $7.19

Ультрамодные мужские часы 

Ультрамодные мужские часы с круглым дисплеем. Корпус влагозащищенный. Длина ремешка: 240 мм, ширина ремешка: 20 мм. Вес: 45 г. Смотрятся стильно. Подойдут под любой стиль одежды. 

Цена: US $2.59 - 3.58

Игровая мышь Delux

реклама

Профессиональная игровая мышь от внутреннего китайского бренда с яркой RGB-подсветкой и хорошими характеристиками. Оснащена 7 клавишами. Корпус изготовлен из качественного пластика. Разрешение настраиваемое до 12 000 dpi. Частота опроса составляет 12 000 fps. 

Цена: US $24.99

Прилипающий светильник Xiaomi

Портативный светильник от компании Xiaomi с простым и удобным креплением. Оснащен магнитом и ушком для навеса. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 8 часов работы. Зарядить светильник можно напрямую через USB. 

Цена: US $10.79

Тарелка для разморозки Xiaomi

Полезный кухонный гаджет от именитого бренда. Тарелка изготовлена из алюминия, пластика и специального фирменного материала, который хорошо проводит тепло. Тарелка хорошо отводит холод, что позволяет продукту быстро приобрести комнатную температуру.  

анонсы и реклама
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена: US $48.06

Обогреватель Xiaomi

Мощный обогреватель от компании Xiaomi, который подключается к системе умного дома Mi Home и управляется с помощью смартфона. Для равномерного распределения тепла в конвекторе предусмотрен вентилятор. Может эксплуатироваться в ванной и имеет автоматическую поддержку заданной температуры. 

Цена: US $220.95



ОХОТА на бренды скидки 50 %



реклама

   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты электроника подборка гаджеты aliexpress подборка aliexpress подборка товаров из китая электроника aliexpress электроника xiaomi подборка xiaomi подборка товаров aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
13
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
198
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
106
Осенняя распродажа в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для ПО
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ (RX5700XT TCX 8GP)
15
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
20
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 198
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 106
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 22
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
83
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
51
Первые изображения MIUI 13 раскрыли одну из особенностей новой прошивки для смартфонов Xiaomi
5
Xiaomi неожиданно выпустила стабильную прошивку MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S – инструкция и ссылка на закачку
3
Живые фотографии PlayStation 5 продемонстрировали её внушительные габариты – самая большая игровая приставка последнего десятилетия
15
В ответ на мощную видеокарту Radeon RX 6900 XT – Big Navi, NVIDIA планирует выпустить усиленную модель GeForce RTX 3080 Ti – подробности и сроки выхода
80
Стали известны характеристики видеокарт Radeon RX 6000: до 80 CU, 256-битная шина и 128 МБ кэш-памяти
71
iPhone 11 Pro сильно подешевел – Apple A13 Bionic, качественная камера, NFC, iOS 14, до 512 ГБ памяти и официальная гарантия со скидкой до 17 000 рублей
3
При активации трассировки лучей GeForce RTX 3080 проигрывает RTX 2080 с Rtx-Off – изучаем возможности нового флагмана в требовательных играх
29
Российский официальный магазин HUAWEI скинул 15 000 рублей на флагманский Mate 30 Pro – OLED-дисплей, быстрая зарядка на 40 Вт и одна из лучших камер по самой низкой цене на рынке
2
CD Projekt Red назвала причины короткого основного сюжета Cyberpunk 2077 – Геральт из Ривии и ленивые геймеры
18
Все флагманы OnePlus 2019 года получили важное обновление OxygenOS 10
4
Подтверждены модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/SUPER с 8 ГБ, RTX 3070 Ti/SUPER с 16 ГБ и RTX 3080 с 20 ГБ памяти
21
Демонстрация "Системы Легионов" из Serious Sam 4 - десятки тысяч врагов на экране
31
Intel, Nvidia и AMD выпустили обновленные видео драйверы для Windows 10
11
Карты GeForce RTX 3080 20 ГБ, RTX 3070 16 ГБ, RTX 3060 8 ГБ подтверждены компаний Gigabyte
38
Трассировка лучей в игре Ведьмак 3 позволила значительно улучшить графику, сделав тени и эффекты близкими к реальности – описание и инструкция по добавлению Ray tracing в The Witcher 3
6
Официальный трейлер GTA 6 может появиться уже очень скоро – Rockstar открыла новую вакантную должность
7
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
86
Российские геймеры раскупили все доступные видеокарты GeForce RTX 3080 за 80 000 рублей – выясняем, где можно в ближайшее время купить новый флагман
15

Популярные статьи

Анализ стратегии NVIDIA в битве против AMD – разбираем значимость новых видеокарт для индустрии
71
Подбор оптимального монитора от 10 до 150 тысяч рублей в сентябре 2020
57
Как я собирал красный ПК – красивая и мощная игровая система в передовом корпусе от NZXT
50
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Aero ITX
13
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 500 долларов по версии GizChina
2
Выбор лучшего ноутбука от 35 до 115 тысяч рублей в сентябре 2020
3
Тестирование комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18) в играх
6

Сейчас обсуждают

Bratken
12:30
У меня G930. Брал с рук за 2700 + допилинг в виде нового оголовья/амбушюр и батарейки. В итоге унес на работу для скайпа :) хотя и для дома хорошо, чтоб не снимать, если отойти на кухню надо или еще ч...
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
Batareykin
12:29
и 11 левых акков^^ ЫЫЫЫ
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров (страница 2)
Murat Murat
12:26
Дичь
Топ-5 китайских смартфонов сентября стоимостью до 500 долларов по версии GizChina
kemiisto
12:24
Не память же привередливая, а мать. У GIGABYTE в принципе всё поколение материнок Z390, мягко скажем, не топ в плане разгона памяти. Разве что топовые AORUS что-то могут показать, да и то не блещут, а...
Тестирование комплекта памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (2x8 ГБ DDR4-3600 CL18) в играх
D3m0n
12:23
Консолехолопы вечно вякают в сторону пекабояр из-за торрентов, но сами не знают как извратиться, чтобы сэкономить (при этом также нарушая лицензию, между прочим). Налицо консольное лицемерие.
Живые фотографии PlayStation 5 продемонстрировали её внушительные габариты – самая большая игровая приставка последнего десятилетия
SMA
12:23
Хреновая аналитика, теперь внимание, по этому вашему графику посмотрите внимательнее даты и погуглите появление по сути стандарта cuda, и картинка станет ясней, а геймеры никогда много карт не брали, ...
Глава NVIDIA пообещал закрепить на бумаге все необходимые гарантии для ARM
SMA
12:22
Хреновая аналитика, теперь внимание, по этому вашему графику посмотрите внимательнее даты и погуглите появление по сути стандарта cuda, и картинка станет ясней, а геймеры никогда много карт не брали, ...
Глава NVIDIA пообещал закрепить на бумаге все необходимые гарантии для ARM
Yolanda Tarska
12:12
Нет, это не Титан.
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
Yolanda Tarska
12:12
Да нет, в этих же играх в FullHD-2K fps же выше, значит не в CPU упор в 4К, просто 3090 горячее и не так хорошо бустит, как 3080, поэтому прирост тут только 10%, а не 20%, на сколько больше блоков.
NVIDIA GeForce RTX 3090 протестирована в играх — незначительное преимущество над RTX 3080
Fort Ross
12:03
Может понадобится запустить портайбл приложение, которое таким образом не обнаружить, но плитку в пуске ему создать никто не мешает
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем