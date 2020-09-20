Волшебная спичка, которая по сути является зажигалкой и совмещает в своем корпусе «кремень-кресало-трут». При ударе кремня металлический шарик выдает искру, попадая на пушистый фильтр, он загорается. Зажигалке не страшен сильный ветер. Работает при любых погодных условиях.

Цена: US $7.19

Ультрамодные мужские часы с круглым дисплеем. Корпус влагозащищенный. Длина ремешка: 240 мм, ширина ремешка: 20 мм. Вес: 45 г. Смотрятся стильно. Подойдут под любой стиль одежды.

Цена: US $2.59 - 3.58

реклама

Профессиональная игровая мышь от внутреннего китайского бренда с яркой RGB-подсветкой и хорошими характеристиками. Оснащена 7 клавишами. Корпус изготовлен из качественного пластика. Разрешение настраиваемое до 12 000 dpi. Частота опроса составляет 12 000 fps.

Цена: US $24.99

Портативный светильник от компании Xiaomi с простым и удобным креплением. Оснащен магнитом и ушком для навеса. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 8 часов работы. Зарядить светильник можно напрямую через USB.

Цена: US $10.79

Полезный кухонный гаджет от именитого бренда. Тарелка изготовлена из алюминия, пластика и специального фирменного материала, который хорошо проводит тепло. Тарелка хорошо отводит холод, что позволяет продукту быстро приобрести комнатную температуру.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена: US $48.06

Мощный обогреватель от компании Xiaomi, который подключается к системе умного дома Mi Home и управляется с помощью смартфона. Для равномерного распределения тепла в конвекторе предусмотрен вентилятор. Может эксплуатироваться в ванной и имеет автоматическую поддержку заданной температуры.

Цена: US $220.95









реклама

Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!