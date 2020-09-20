Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - волшебная спичка, прилипающий светильник Xiaomi, ультрамодные мужские часы и многое другое
Волшебная спичка
Волшебная спичка, которая по сути является зажигалкой и совмещает в своем корпусе «кремень-кресало-трут». При ударе кремня металлический шарик выдает искру, попадая на пушистый фильтр, он загорается. Зажигалке не страшен сильный ветер. Работает при любых погодных условиях.
Цена: US $7.19
Ультрамодные мужские часы
Ультрамодные мужские часы с круглым дисплеем. Корпус влагозащищенный. Длина ремешка: 240 мм, ширина ремешка: 20 мм. Вес: 45 г. Смотрятся стильно. Подойдут под любой стиль одежды.
Цена: US $2.59 - 3.58
Игровая мышь Delux
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Профессиональная игровая мышь от внутреннего китайского бренда с яркой RGB-подсветкой и хорошими характеристиками. Оснащена 7 клавишами. Корпус изготовлен из качественного пластика. Разрешение настраиваемое до 12 000 dpi. Частота опроса составляет 12 000 fps.
Цена: US $24.99
Прилипающий светильник Xiaomi
Портативный светильник от компании Xiaomi с простым и удобным креплением. Оснащен магнитом и ушком для навеса. Емкости встроенного аккумулятора достаточно для 8 часов работы. Зарядить светильник можно напрямую через USB.
Цена: US $10.79
Тарелка для разморозки Xiaomi
Полезный кухонный гаджет от именитого бренда. Тарелка изготовлена из алюминия, пластика и специального фирменного материала, который хорошо проводит тепло. Тарелка хорошо отводит холод, что позволяет продукту быстро приобрести комнатную температуру.
Цена: US $48.06
Обогреватель Xiaomi
Мощный обогреватель от компании Xiaomi, который подключается к системе умного дома Mi Home и управляется с помощью смартфона. Для равномерного распределения тепла в конвекторе предусмотрен вентилятор. Может эксплуатироваться в ванной и имеет автоматическую поддержку заданной температуры.
Цена: US $220.95
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