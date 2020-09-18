Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - говорящий хомяк, внешний аккумулятор 20000 мАч, умные часы Amazfit Stratos 3 и многое другое
Внешний аккумулятор 20000 мАч
Небольшой внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч, который поместится в кармане джинс или в небольшой женской сумке. На передней панели находится дисплей, на котором отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки предусмотрено несколько степеней защиты. Легкий и компактный аккумулятор с двумя портами MicroUSB и USB Type-C станет хорошим подарком.
Цена: US $10.00 - 13.92
Умные часы Amazfit Stratos 3
Одна из самых красивых моделей китайских часов от именитого бренда Xiaomi. Смотрится стильно и подойдет под любой стиль одежды. Корпус из нержавеющей стали. Часы многофункциональны. Кроме стандартных функций носимой электроники в часах есть 19 спортивных режимов. Оснащены датчиками для контроля показателей здоровья. Автономность работы 14 дней. Отличная модель за свою стоимость.
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Цена: US $219.99 - 225.49
Беспроводные наушники AWEI T10C
На китайском рынке представлено множество интересных моделей беспроводных наушников. Я предлагаю вам обратить внимание на AWEI T10C. Это беспроводные наушники с хорошим соотношением цена и качество. Несмотря на небольшую стоимость у них хороший звук и большой запас громкости. Функционал стандартный. Время автономной работы 3 часа, как и у более дорогих моделей. Емкость аккумулятора в зарядном кейсе 300 мАч. Хорошая модель подойдет для ежедневного использования как в метро, так и на обычной прогулке.
Цена: US $21.32 - 24.52
Говорящий хомяк
Популярная игрушка, которую вы наверняка видели во многочисленных видео на YouTube. Мягкая и приятная на ощупь. Питается от трех батареек. Главная особенность игрушки в том, что она способна повторить за вами любую фразу. Причем делает это очень забавным голосом. Такая игрушка развеселит любую компанию, а также с ней очень весело изучать иностранные языки.
Цена: US $6.71
Настольная лампа
Компания Xiaomi постоянно выпускает на рынок новые и оригинальные продукты. На этот раз — это настольная лампа, свечение которой поможет вам расслабиться или создать романтическую атмосферу в подходящий момент. Имеет компактные габариты и малый вес. Есть несколько режимов свечения. Питается от аккумулятора, одного заряда вполне достаточно для 8 часов беспрерывной работы.
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Цена: US $39.99
Солнечная батарея
Зарядить ваши гаджеты находясь вдали от цивилизации вам поможет данная солнечная батарея. Мощность составляет 8Вт. Имеет компактные габариты, по внешнему виду напоминает обычный кошелек.
Цена: US $23.50
Беспроводная колонка
Портативная колонка с ярким дизайном. На странице продавца представлено несколько вариантов цветов корпуса на любой вкус. Синхронизируется с другими устройствами посредством Bluetooth. Есть слот для карты памяти. Встроенный микрофон. Емкость аккумулятора 800 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 4 часов.
Цена: US $7.68
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