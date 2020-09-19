Компактная модель диктофона необычной формы. По внешнему виду напоминает обычный брелок для ключей. Запись аудио осуществляется одним нажатием на кнопку. Объем памяти 16 гб. Вещь интересная и может пригодиться каждому.

Цена: US $28.80

Качественный маникюрный набор от именитого бренда Xiaomi. Инструменты изготовлены из нержавеющей стали. Поставляется в красивом пластиковом кейсе. Набор миниатюрный и ударопрочный, подойдет для подарка или, например, для путешественников.

Фантазия китайских производителей безгранична, на этот раз они выпустили на рынок уникальный телефон,в котором предусмотрено специальное место под беспроводные наушники. Есть два слота под сим карты и емкий аккумулятор на 6 000 мАч. Телефон можно использовать как внешний аккумулятор и заряжать от него ваши электронные гаджеты.

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Цена: US $39.52

Элегантная ручка от именитого бренда. Поставляется в красивой подарочной упаковке. Ручка проста и удобна в использовании. Чернила быстро высыхают на бумаге и расходуются экономно. Толщина ручки оптимальна для длительного письма.

Цена: US $8.22

Разборная игровая мышь с ярким игровым дизайном, восемью кнопками и качественной RGB подсветкой. Предназначена для профессионального использования. Максимальное разрешение 8 200 dpi. Поставляется со сменными элементами. Вы сможете самостоятельно собрать свой идеальный вариант мыши.

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Цена: US $47.59

Ортопедическая подушка поддерживает позвоночник и шею в анатомически правильном положении. Благодаря этому ваши мышцы и связки будут находиться в расслабленном положении.