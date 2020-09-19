Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мини-диктофон, телефон со встроенным отсеком для беспроводных наушников, профессиональная игровая мышь и многое другое
Мини диктофон
Компактная модель диктофона необычной формы. По внешнему виду напоминает обычный брелок для ключей. Запись аудио осуществляется одним нажатием на кнопку. Объем памяти 16 гб. Вещь интересная и может пригодиться каждому.
Цена: US $28.80
Маникюрный набор
Качественный маникюрный набор от именитого бренда Xiaomi. Инструменты изготовлены из нержавеющей стали. Поставляется в красивом пластиковом кейсе. Набор миниатюрный и ударопрочный, подойдет для подарка или, например, для путешественников.
Уникальный телефон с наушниками
Фантазия китайских производителей безгранична, на этот раз они выпустили на рынок уникальный телефон,в котором предусмотрено специальное место под беспроводные наушники. Есть два слота под сим карты и емкий аккумулятор на 6 000 мАч. Телефон можно использовать как внешний аккумулятор и заряжать от него ваши электронные гаджеты.
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Цена: US $39.52
Ручка Xiaomi
Элегантная ручка от именитого бренда. Поставляется в красивой подарочной упаковке. Ручка проста и удобна в использовании. Чернила быстро высыхают на бумаге и расходуются экономно. Толщина ручки оптимальна для длительного письма.
Цена: US $8.22
Профессиональная игровая мышь
Разборная игровая мышь с ярким игровым дизайном, восемью кнопками и качественной RGB подсветкой. Предназначена для профессионального использования. Максимальное разрешение 8 200 dpi. Поставляется со сменными элементами. Вы сможете самостоятельно собрать свой идеальный вариант мыши.
Цена: US $47.59
Ортопедическая подушка
Ортопедическая подушка поддерживает позвоночник и шею в анатомически правильном положении. Благодаря этому ваши мышцы и связки будут находиться в расслабленном положении.
- Цена: US $32.60
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