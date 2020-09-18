Стильные мужские наручные часы с кожаным ремешком. На руке смотрятся шикарно. Диаметр циферблата: 44 мм. Корпус водонепроницаемый. Все циферблаты рабочие. Поставляются в красивой коробке. Часы подойдут для подарка. Имеют хороший спрос и высокое качество.

Цена: US $187.60 - 194.60





Стильные умные часы с круглым дисплеем и широким набором функций. Аккумулятор емкостью 340 мАч обеспечивает бесперебойную работу до 30 дней на одном заряде. Часы поддерживают Bluetooth 5.0, синхронизируются с системами Android 4.4 и iOS 8.0. Степень защиты IPX68. Для любителей активного образа жизни есть несколько спортивных режимов. В часах предусмотренны сменные дисплеи, будильник, секундомер, управление музыкой м многое другое. Хороший выбор по приемлемой цене.

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Цена: US $35.09 - 38.80

Продвинутая беспроводная зарядка от именитого бренда. Оснащенная электромагнитными катушками, которые излучают 20 Вт по Qi-протоколу. Имеет хорошее качество, практически все отзывы положительные.

Цена: US $18.38 - 35.51

Оригинальный карандаш, который пригодится каждому, кто часто пишет на обычной бумаге. Главная его особенность в том, что он никогда не заканчивается и не требует заточки. Стержень изготовлен из специально цинкового сплава, работает безотказно.

Цена: US $3.51

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Оригинальный штопор-открывашка от Xiaomi. Изготовлен из качественной нержавеющей стали. Размер: 155*53*20 мм. Отличается стильным внешним видом, компактными размерами и малым весом.

Цена: US $10.76

Бюджетная модель беспроводных наушников, которая получила немалую популярность среди пользователей. Несмотря на небольшую стоимость наушники имеют хороший звук с большим запасом громкости. Оснащены микрофоном с шумоподавлением. Поставляются с зарядным кейсом с дисплеем, на котором отображается информация об оставшемся заряде в процентах. Управление сенсорное. Автономность работы от одного заряда составляет 5 часов.

Цена: US $9.23 - 13.84





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