Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мужские наручные часы, аккумулятор 3400 мАч, светоотражающая лента и многое другое
Мужские наручные часы
Роскошные наручные часы с кожаным ремешком и механическим механизмом. Корпус влагозащищенный, выдерживает давление до 50 АТМ. Ширина браслета составляет 22 мм, длина - 29 см. Часы сочетают отличное качество и высокий стиль.
Цена: US $217.00 - 226.10
Кабельный органайзер
Универсальный органайзер — это отличный вариант для хранения разнообразных кабелей, проводов, удлинителей и т.д. С помощью данного органайзера вы сможете аккуратно упорядочить все ваши запутанные провода. Он многоразовый, и его можно порезать на куски необходимой длины.
Цена: US $1.65 - 3.80
Беспроводные наушники
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Одна из самых популярных моделей беспроводных наушников, которую вы сможете найти. Более 70 000 подтвержденных заказов и рейтинг 4,9 из 5 говорит сам за себя. Несмотря на бюджетную стоимость модели звук хорошего качества. Наушники имеют защиту от воды и пыли. Управление сенсорное, как и у более дорогих аналогов. Синхронизируются посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $8.26 - 14.90
Защита от изгибов
Разноцветные насадки на USB-кабель для защиты от изгиба. Насадка держит кабель в правильном положении и не даёт постоянно перегибаться, это позволяет продлить ему срок жизни. Вещь полезная и стоит сущие копейки.
Цена: US $2.56
Аккумулятор 3400 мАч
Высокотоковый перезаряжаемый аккумулятор с реальной емкостью 3400 мАч. Получил немалую популярность среди пользователей за хорошее соотношение цена и качество. Применяется в различных электронных устройствах. Цена: US $3.18 - 26.18
Светоотражающая лента
Универсальная светоотражающая лента обеспечит хорошую видимость на дороге в любое время суток. Ее можно применять не только на транспорте, но и на одежде или других предметах, например, наклеить на детскую коляску или рюкзак ребенка. Легко клеится и не оставляет следов клея после себя.
Цена: US $0.93 - 4.65
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