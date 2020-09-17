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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мужские наручные часы, аккумулятор 3400 мАч, светоотражающая лента и многое другое

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Мужские наручные часы

Роскошные наручные часы с кожаным ремешком и механическим механизмом. Корпус влагозащищенный, выдерживает давление до 50 АТМ. Ширина браслета составляет 22 мм, длина - 29 см. Часы сочетают отличное качество и высокий стиль.

Цена: US $217.00 - 226.10

Кабельный органайзер 

Универсальный органайзер — это отличный вариант для хранения разнообразных кабелей, проводов, удлинителей и т.д. С помощью данного органайзера вы сможете аккуратно упорядочить все ваши запутанные провода. Он многоразовый, и его можно порезать на куски необходимой длины. 

Цена: US $1.65 - 3.80

Беспроводные наушники

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Одна из самых популярных моделей беспроводных наушников, которую вы сможете найти. Более 70 000 подтвержденных заказов и рейтинг 4,9 из 5 говорит сам за себя. Несмотря на бюджетную стоимость модели звук хорошего качества. Наушники имеют защиту от воды и пыли. Управление сенсорное, как и у более дорогих аналогов. Синхронизируются посредством Bluetooth 5.0. 

Цена:  US $8.26 - 14.90

Защита от изгибов 

Разноцветные насадки на USB-кабель для защиты от изгиба. Насадка держит кабель в правильном положении и не даёт постоянно перегибаться, это позволяет продлить ему срок жизни. Вещь полезная и стоит сущие копейки. 

 Цена: US $2.56

Аккумулятор 3400 мАч

Высокотоковый перезаряжаемый аккумулятор с реальной емкостью 3400 мАч. Получил немалую популярность среди пользователей за хорошее соотношение цена и качество. Применяется в различных электронных устройствах. Цена: US $3.18 - 26.18

Светоотражающая лента 

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Универсальная светоотражающая лента обеспечит хорошую видимость на дороге в любое время суток. Ее можно применять не только на транспорте, но и на одежде или других предметах, например, наклеить на детскую коляску или рюкзак ребенка. Легко клеится и не оставляет следов клея после себя. 

Цена: US $0.93 - 4.65




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Yolanda Tarska
20:20
Ой ржу, у тебя и тут и на форуме по любому поводу всё, плохо. Если просто поставить карту и играть, всё будет нормально. Ломаются карты от просчётов, а они бывают, если и темпы небольшие, а если нет п...
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Vlad Pupkin
20:18
Су встретилась с дядей главой Нвидиа и тот подкинул тему что бы АМД хоть как то конкурировал , семейный бизнес и монополия Нвидиа АМД ) резко 6900Xt будет конкурировать с 3080 ))) смешно прям научилис...
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
Хеймдаль🛠
20:18
нет... для этого сегмента рынка hbm им нах не вперся, одни убытки. читай новости самой амд... черным по белому написано, что денег НЕТ
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
t3chmob
20:18
А ты понимаешь, где 2080 по сравнению с 3080? Примерно там же, где 2060 в сопоставлении с 2080 Ти.
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Вадим Назаров
20:18
К инсайдерам подключаются эксперты всех мастей Да и дебилы тоже
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
Yolanda Tarska
20:17
4000 память там, почитай статью, 5.1ггц проц.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Хеймдаль🛠
20:17
она даже 3080 не догонит .... готов спорить на 100$
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
Антон Дмитров
20:16
Наконец то нормальные тесты, Автор спасибо большое, сразу видно что все объективно.
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Хеймдаль🛠
20:16
только вот сейчас все стали переходить на 2k 144Ghz, а это уже минимум RTX 3070 нужна
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
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