Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 3400 мАч, фитнес-браслет Mi Band 5, наушники A6 TWS и многое другое
Зажигалка
Качественная зажигалка с регулировкой пламени. Не боится дождя и ветра, работает в любых погодных условиях. Корпус металлический. Поставляется в элегантной коробке. Подойдет для подарка.
Цена: US $12.15 - 13.85
Наушники A6 TWS
Бюджетная модель беспроводных наушников с зарядным кейсом. Время автономной работы 4 часа. Кейс оснащён аккумулятором на 300 мАч, это позволяет подзарядить наушники несколько раз. Управление сенсорное. Несмотря на бюджетную стоимость звук хороший. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $3.60
Мужские носки
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Стильные мужские носки с ярким дизайном. Цвета яркие, не выстираются. Изготовлены из 85% хлопка, 17% полиамида, 3% эластана. Подходят под любой стиль. На странице продавца представлено множество вариаций дизайна. Цена: US $11.04 - 18.40 / набор (6 пар)
Фитнес-браслет Mi Band 5
Новый фитнес-браслет от именитого бренда Xiaomi. По сравнению с предыдущей моделью получил большой экран, магнитную зарядку и множество дополнительных функций. Влагозащищённость осталась на прежнем уровне. Браслет выдерживает давление до 50 АТМ. Автономность работы 14 дней. Вы сможете пользоваться не только популярными фитнес-функциями, но и отклонять вызовы, менять дисплеи, управлять музыкой и многое другое.
Цена: US $36.38 - 49.39
Аккумуляторы 3400 мАч
Аккумуляторны с номинальной емкостью 3400 мАч. Максимальный непрерывный ток разряда: 6.8 A. Аккумуляторы хорошего качества, для повторного использования необходимо подзарядить в зарядном устройстве. Купив один раз, вы сэкономите время и деньги. Прослужат не один год.
Цена: US $13.46 - 32.59
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