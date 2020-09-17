Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - наручные часы с кварцевым механизмом, мировая премьера нового смартфона Realme 6s, внешний аккумулятор 30 000 мАч и многое другое
Realme 6s
В официальном магазине АлиЭкспресс мировая премьера нового смартфона Realme 6s. Смартфон получил ультрасовременный дизайн, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Дисплей защищен Gorilla Glass. Есть NFC. Работает на MediaTek Helio G90T. Задний фотоблок из четырех камер (48 МП), фронтальная на 8 МП. Смартфон имеет широкий набор функций. Емкость аккумулятора 4300 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки.
Цена: US $179.99 - 189.99
Внешний аккумулятор 30 000 мАч
Невероятно мощный внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты и емкостью 30 000 мАч. Данная модель поддерживает функцию быстрой зарядки 3.0. Размер: 161,2x74,5x34 мм. Бренд надежный и хорошо зарекомендовал себя на рынке.
Цена: US $29.99 - 42.99
Ручной обогреватель от Xiaomi
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Оригинальный ручной обогреватель от именитого бренда пригодится в холодное время года. Он быстро согреет ваши руки даже в сильные морозы. Имеет яркий дизайн, хорошее качество. Емкость встроенного аккумулятора 3 600 мАч.
Цена: US $19.34
Видеорегистратор
Одна из самых популярных моделей видеорегистратора, которую вы можете найти на АлиЭкспресс. Имеет широкий набор функций и угол обзора в 140 градусов. Есть круглосуточное наблюдение во время стоянки, регистратор реагирует на движения, супервысокое разрешения съёмки 1944P позволяет фиксировать все детали. Оснащен мощным двухъядерным процессором Hi3556. Более 20 000 подтвержденных заказов и рейтинг 4,9 из 5 говорит сам за себя.
Цена: US $52.99 - 76.21
Мужские наручные часы
Стильные мужские наручные часы с кварцевым механизмом. Дисплей круглой формы. Все циферблаты рабочие. Корпус и браслет изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Корпус влагозащищенный. Подойдут под любой стиль одежды.
Цена: US $25.69
Техноскидки на АлиЭкспресс
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