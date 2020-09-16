Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - спортивные часы Xiaomi, умная кормушка для питомцев, светящаяся планета и многое другое
Спортивные часы
Кварцевые спортивные часы от именитого бренда. На руке смотрятся стильно. Корпус влагозащищенный, часы не боятся воды и пыли. Выдерживают давление до 50 АТМ. В часах есть: календарь, будильник, светящийся дисплей.
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Цена: US $18.19
Светящийся стикер
Реалистичный стикер Голубой Планеты, которому достаточно побыть на свету пару часов и на протяжении всей ночи он будет излучать приятное свечение. Легко клеится и не оставляет после себя следов.
Цена: US $0.14 - 2.99
Пленка для дистанционного пульта управления
Комплект термоусадочных пленок для пульта управления. Перед использованием пленки вам нужно протереть пульт, надеть на него пленку и направить на него горячий воздух из фена, пока термоусадочный чехол плотно не обхватит пульт.
Цена: US $1.00
Рюкзак
Интересная модель рюкзака с USB кабелем и светящимися вставками. Рюкзак вместительный, имеет несколько карманов и отделений, которые плотно закрываются. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. На странице продавца представлено несколько вариантов интересного дизайна.
Цена: US $12.92 - 20.10
Порошок для отбеливания зубов
Чтобы добиться белоснежной улыбки, необязательно пользоваться дорогостоящими процедурами. Вы сможете отбелить зубы на полтона при первом применении зубного порошка. Используя его ежедневно в течение трех недель вы получите максимальный результат.
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Цена: US $2.25
Кормушка для питомцев
Умная кормушка для питомцев от именитого бренда. Простая и удобная в использовании. Подойдет под любой интерьер. Если владелец питомца часто отсутствует дома или просто работает до позднего вечера, такой аксессуар необходим. При приближении питомца кормушка выдаст свежую порции еды, и ваш питомец всегда будет сыт.
Цена: US $97.12
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