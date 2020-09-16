



Кварцевые спортивные часы от именитого бренда. На руке смотрятся стильно. Корпус влагозащищенный, часы не боятся воды и пыли. Выдерживают давление до 50 АТМ. В часах есть: календарь, будильник, светящийся дисплей.





реклама

Цена: US $18.19

Реалистичный стикер Голубой Планеты, которому достаточно побыть на свету пару часов и на протяжении всей ночи он будет излучать приятное свечение. Легко клеится и не оставляет после себя следов.





Цена: US $0.14 - 2.99

Комплект термоусадочных пленок для пульта управления. Перед использованием пленки вам нужно протереть пульт, надеть на него пленку и направить на него горячий воздух из фена, пока термоусадочный чехол плотно не обхватит пульт.

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Цена: US $1.00

Интересная модель рюкзака с USB кабелем и светящимися вставками. Рюкзак вместительный, имеет несколько карманов и отделений, которые плотно закрываются. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. На странице продавца представлено несколько вариантов интересного дизайна.

Цена: US $12.92 - 20.10

Чтобы добиться белоснежной улыбки, необязательно пользоваться дорогостоящими процедурами. Вы сможете отбелить зубы на полтона при первом применении зубного порошка. Используя его ежедневно в течение трех недель вы получите максимальный результат.

реклама









Цена: US $2.25

Умная кормушка для питомцев от именитого бренда. Простая и удобная в использовании. Подойдет под любой интерьер. Если владелец питомца часто отсутствует дома или просто работает до позднего вечера, такой аксессуар необходим. При приближении питомца кормушка выдаст свежую порции еды, и ваш питомец всегда будет сыт.

Цена: US $97.12





















Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!