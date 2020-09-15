Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - повербанк от Baseus на 10 000 мАч, фитнес-трекер, будильник с мишенью и многое другое
Повербанк 10 000 мАч
Повербанк от Baseus на 10 000 мАч имеет компактные габариты и малый вес. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Оснащен двумя выходами USB, одним Type-C и micro-USB. Сейчас на него действует хорошая скидка.
Цена: US $16.99
Фитнес-трекер
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Хорошая модель бюджетного фитнес-трекера с популярными встроенными фитнес-функциями, а также множеством дополнительных интересных функций. Браслет стильно смотрится на руке. Корпус влагозащищенный. Есть будильник, сменные дисплеи, секундомер, управление музыкой и многое другое.
Цена: US $25.23
Будильник с мишенью
Интересный будильник, который идеально подойдет для оригинального подарка. В комплекте идет инфракрасный пистолет, из которого нужно попасть в мишень, чтобы отключить звуковой сигнал будильника. Пистолет дергает затвором, имитирует попадание гильзы и звук выстрела.
Цена: US $17.56
Аккумуляторные батарейки 9В
Аккумуляторные батарейки емкостью 400 мАч. Рабочее напряжение составляет 9В. Заряжаются от обычного USB. Применяются в электронных устройствах, которым не требуется высокое энергопотребление.
Цена: US $6.97 - 48.39
Стикеры светоотражающие
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Обеспечить хорошую видимость на дороге вам помогут простые светоотражающие стикеры, которые легко клеятся не только на транспорте, но и на различной ткани или пластмассе. Например, их можно приклеить на детскую коляску или одежду.
Цена: US $0.01
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