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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - повербанк от Baseus на 10 000 мАч, фитнес-трекер, будильник с мишенью и многое другое

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Повербанк 10 000 мАч

Повербанк от Baseus на 10 000 мАч имеет компактные габариты и малый вес. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Оснащен двумя выходами USB, одним Type-C и micro-USB. Сейчас на него действует хорошая скидка. 


Цена: US $16.99

  Фитнес-трекер

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Хорошая модель бюджетного фитнес-трекера с популярными встроенными фитнес-функциями, а также множеством дополнительных интересных функций. Браслет стильно смотрится на руке. Корпус влагозащищенный. Есть будильник, сменные дисплеи, секундомер, управление музыкой и многое другое.

 Цена: US $25.23


Будильник с мишенью

Интересный будильник, который идеально подойдет для оригинального подарка. В комплекте идет инфракрасный пистолет, из которого нужно попасть в мишень, чтобы отключить звуковой сигнал будильника. Пистолет дергает затвором, имитирует попадание гильзы и звук выстрела.


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 Цена: US $17.56

Аккумуляторные батарейки 9В

Аккумуляторные батарейки емкостью 400 мАч. Рабочее напряжение составляет 9В. Заряжаются от обычного USB. Применяются в электронных устройствах, которым не требуется высокое энергопотребление.


Цена: US $6.97 - 48.39

Стикеры светоотражающие

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Обеспечить хорошую видимость на дороге вам помогут простые светоотражающие стикеры, которые легко клеятся не только на транспорте, но и на различной ткани или пластмассе. Например, их можно приклеить на детскую коляску или одежду.  


Цена: US $0.01




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omoikane
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Magnum79
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Magnum79
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23:28
Учитывая что у меня животные каждый день залезают в ситемник и даже регулярно там живут на пару с шаловливыми пальчиками мне такая карта подойдет.
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