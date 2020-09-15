Необычные товары с AliExpress, о которых вы могли не знать - диспенсер для зубочисток, турбозажигалка, ластик для обуви, кольцо с поршнем и многое другое
Кольцо с поршнем
Кольцо со стилизованным миниатюрным поршнем двигателя автомобиля на лицевой стороне с небольшим креплением в виде шестеренок. Такое кольцо может стать оригинальным подарком для человека, у которого все есть. На странице продавца представлены и другие вариации необычного кольца.
Цена: US $2.66 - 3.87
Губная гармошка
Хороший инструмент для начинающих. Закругленный корпус эргономичной формы, длинные и тонкие медные язычки делают этот инструмент идеальным для игры. Поставляется в специальном пластиковом кейсе для хранения.
Цена: US $8.68
Стельки с подогревом
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Скоро холодная зима, такой товар точно пригодится многим. Например, на зимней рыбалке или на длительных прогулках. Стельки можно подрезать. Каждая стелька имеет штекер и поставляется с кабелем для подключения к питанию.
Цена: US $4.68
Нож бабочка
Нож-бабочка с ярким дизайном подойдет, например, для тренировки кистей руки. Плотно фиксируется в сложенном состоянии. Изготовлен из нержавеющей стали хорошего качества.
Цена: US $9.59 - 12.46
Ластик для обуви
Ластик поможет вам бережно ухаживать за вашей обовью из замши и кожи. Он легко удалит въевшуюся грязь и пыль. Для чистки вода не требуется. Размер ластика: 7x2,5x1,5 см.
Цена: US $0.94 - 2.46
Диспенсер для зубочисток
Оригинальный диспенсер для зубочисток в виде бочонка, окованного железом. На верхней части корпуса находится небольшая кнопка, нажмите на нее, и устройство выдаст вам зубочистку. Подойдет для оригинального подарка.
Цена: US $1.91 - 6.13
Турбозажигалка
Турбозажигалка не боится дождя и ветра, работает в любых погодных условиях. Оснащена тремя соплами. Размер: 8,0x3,5x2,1 см. Станет незаменимой вещью в походах. Цена: US $3.98
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