Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - наручные часы Forsining, жесткий диск Western Digital WD Elements, приемник Ugreen и многое другое

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх

Наручные часы Forsining

Механические часы со стильным дизайном. Корпус изготовлен из высококачественного нержавеющего металла, который прекрасно защищает часы от механических повреждений. Часы выдерживают давление до 3 АТМ. Стекло - Hardlex, имеет высокую степень твердости и придает часам блеск. Ширина браслета 22 мм, длина -  21 см. 

Цена: US $29.96

Western Digital WD Elements

Надежный жесткий диск объемом от 500 Гб до 5 Тб. Поставляется с чехлом с сетчатой нишей, куда можно дополнительно положить кабель. Скорость диска 5400 оборотов в минуту. Доставка быстрая. 

Цена: US $52.72 - 139.67

Приемник Ugreen

реклама

Приемник Ugreen компактного размера, передает звук в HIi-Fi качестве по Bluetooth с гаджета на наушники или колонки. Качество сборки на высоком уровне. Диапазон частот: 20-22кГц. Подходит для домашних кинотеатров, автомобильных стереосистем, различных гаджетов на Android. 

Цена: US $14.85 - 17.63

Наушники Ugreen 

Популярная модель беспроводных наушников со стерео звучанием. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Управление сенсорное. Автономность работы на одном заряде 3 часа, суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 18 часов. 

Цена: US $21.52 - 24.10

http://ali.pub/53j84b

Внешний аккумулятор 10 000 мАч

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Ультрасовременный внешний аккумулятор с емкостью 10 000 мАч и несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки. На корпусе имеется LED индикатор уровня заряда. Вес: 210 г.

Цена: US $13.39




Техноскидки на АлиЭкспресс


реклама


   Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты подборка гаджеты aliexpress подборка aliexpress электроника из китая электроника aliexpress подборка с aliexpress подборка интересных товаров из китая электроника алиэкспресс наручные часы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
7
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
9
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi представила финальный список из 65 смартфонов, претендующих на получение MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки выхода глобальной и российской версии обновления
6
Redmi Note 9 pro сильно подешевел – 64-Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка 30 Вт по самой низкой цене на российском рынке
14
Крупная европейская сеть раскрыла стоимость игровой приставки PlayStation 5 – Digital Edition от 399 евро и выше без налогов
32
Первые тесты видеокарты Radeon RX 6900XT – Big Navi продемонстрировали незначительный отрыв от RX 5700 XT и отставание от GeForce RTX 2080 Ti до 25%
62
Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
94
Стоимость Xiaomi Mi 10 на российском рынке снизилась на 30 000 рублей – игровой процессор, 108 Мп камера, быстрая беспроводная зарядка, NFC и самая большая скидка с начала продаж
2
GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей
19
Выясняем, выросла ли реальная производительность процессов Intel за 3 года – Core i7-7700K vs i7-8700K vs i7-9700K vs i7-10700K от экспертов Testing Games
29
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
45
Флагман NVIDIA GeForce RTX 3080 оказался в 2.5 раза выгоднее RTX 2080 в майнинге – шахтёры могут раскупить первую партию видеокарт
44
Разгон новых видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 станет значительно сложнее – вместо увеличения производительности пользователи могут столкнуться с её уменьшением
79
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 10 лет – GeForce GTX 285 VS GeForce RTX 2080Ti в популярных играх по версии Testing Games
17
AMD Big Navi – это семейство, а не единственный графический процессор
57
GeForce RTX 3060Ti выйдет в октябре
53
Создатель Cyberpunk 2077 рассказал о проблемах современных видеоигр – интервью легендарного Майка Пондсмита
9
Samsung 980 PRO нечаянно показали на официальном сайте
28
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
48
Видеокарта RTX 3090 представлена в 13 нестандартных версиях – флагман nVidia пользуется большой популярностью
14
Remedy в честь 25-летия навсегда сделала бесплатной свою первую игру
11
8-ядерный процессор и GeForce GTX 1080: в Steam появились системные требования Serious Sam 4
26

Популярные статьи

Ждуны нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere могут разочароваться – 20% прирост по сравнению с RTX 2080 Ti, высокие цены в рознице и дефицит из-за высокого спроса со стороны майнеров
106
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
12
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Почему я играю только на лёгком уровне сложности
138
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
33
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
62
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
26
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
7
4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
18
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — VEGA 56 undervolting и выясняем, будет ли польза от снижения напряжения
15

Сейчас обсуждают

Герман Рыбаченко
14:16
Так, а где снижение в стоимости?
Стоимость видеокарт GeForce RTX 2070 SUPER от MSI и Zotac упала в российской рознице
Артём Мячин
14:15
НДС сволочь..
Видеокарты GeForce RTX 2060 продолжают дешеветь в российской рознице
Roditch
14:14
В статье не хватает 10600k, он как раз в диапазоне до 20к.
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020 (страница 2)
Артём Мячин
14:13
Боже, какая дичь, и сколько за неё платят? В январе 2070супер можно было купить за 35к рублей у нормального ритейла. У плеероподобных было 32, как уже писали ниже. цены завязаны на курс доллара, и в...
На российском рынке стартовал большой сезон скидок на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2070 SUPER и RTX 2060 продаются по лучшим ценам с начала продаж
Jaster
14:10
Зашел только чтоб то же самое написать!
Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate
Анатолий Молдаванов
14:10
Будет.Это называется задрот.
Недорогие производительные видеокарты GeForce RTX 3090 появляются на Best Buy и Amazon от $1500
Kopcheniy
14:09
Прохожу уже в третий раз (первый был в марте 2018, второй в начале 2019) =) P.S. Но на этот раз уже со всем барахлом, который набрал после прохождения во второй раз
Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate
Дима Голков
14:09
жди, ремастер еще на PS5 и шайтан коробку выйдет с новой "улучшеной" графикой.
Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate
Jaster
14:08
А каких AAA игр нет на консолях?
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
8k_480Hz
14:07
А кто сказал, что новая будет дешевле?
NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем