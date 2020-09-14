Механические часы со стильным дизайном. Корпус изготовлен из высококачественного нержавеющего металла, который прекрасно защищает часы от механических повреждений. Часы выдерживают давление до 3 АТМ. Стекло - Hardlex, имеет высокую степень твердости и придает часам блеск. Ширина браслета 22 мм, длина - 21 см.

Цена: US $29.96

Надежный жесткий диск объемом от 500 Гб до 5 Тб. Поставляется с чехлом с сетчатой нишей, куда можно дополнительно положить кабель. Скорость диска 5400 оборотов в минуту. Доставка быстрая.

Цена: US $52.72 - 139.67

реклама

Приемник Ugreen компактного размера, передает звук в HIi-Fi качестве по Bluetooth с гаджета на наушники или колонки. Качество сборки на высоком уровне. Диапазон частот: 20-22кГц. Подходит для домашних кинотеатров, автомобильных стереосистем, различных гаджетов на Android.

Цена: US $14.85 - 17.63

Популярная модель беспроводных наушников со стерео звучанием. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Управление сенсорное. Автономность работы на одном заряде 3 часа, суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 18 часов.

Цена: US $21.52 - 24.10

http://ali.pub/53j84b

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Ультрасовременный внешний аккумулятор с емкостью 10 000 мАч и несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки. На корпусе имеется LED индикатор уровня заряда. Вес: 210 г.

Цена: US $13.39













реклама





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!