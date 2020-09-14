Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - наручные часы Forsining, жесткий диск Western Digital WD Elements, приемник Ugreen и многое другое
Наручные часы Forsining
Механические часы со стильным дизайном. Корпус изготовлен из высококачественного нержавеющего металла, который прекрасно защищает часы от механических повреждений. Часы выдерживают давление до 3 АТМ. Стекло - Hardlex, имеет высокую степень твердости и придает часам блеск. Ширина браслета 22 мм, длина - 21 см.
Цена: US $29.96
Western Digital WD Elements
Надежный жесткий диск объемом от 500 Гб до 5 Тб. Поставляется с чехлом с сетчатой нишей, куда можно дополнительно положить кабель. Скорость диска 5400 оборотов в минуту. Доставка быстрая.
Цена: US $52.72 - 139.67
Приемник Ugreen
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Приемник Ugreen компактного размера, передает звук в HIi-Fi качестве по Bluetooth с гаджета на наушники или колонки. Качество сборки на высоком уровне. Диапазон частот: 20-22кГц. Подходит для домашних кинотеатров, автомобильных стереосистем, различных гаджетов на Android.
Цена: US $14.85 - 17.63
Наушники Ugreen
Популярная модель беспроводных наушников со стерео звучанием. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. Управление сенсорное. Автономность работы на одном заряде 3 часа, суммарное время работы с подзарядкой в кейсе 18 часов.
Цена: US $21.52 - 24.10
http://ali.pub/53j84b
Внешний аккумулятор 10 000 мАч
Ультрасовременный внешний аккумулятор с емкостью 10 000 мАч и несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки. На корпусе имеется LED индикатор уровня заряда. Вес: 210 г.
Цена: US $13.39
Техноскидки на АлиЭкспресс
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