Стильные наручные часы хорошего качества. Корпус влагозащищенный и выдерживает давление до 10 АТМ. Диаметр циферблата 45 мм. Все циферблаты рабочие. Часы пользуются спросом у покупателей, поскольку сочетают в себе высокий стиль и отличное качество.

Цена: US $194.60

Ультрастильный МР-3 плеер с сенсорным экраном и русскоязычным интерфейсом. Поддерживает все популярные форматы. Есть слот для карты памяти MicroS и встроенное FM-радио.

Цена: US $24.79 - 28.87

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Портативное устройство поможет вам избавиться от скатавшихся волокон и надоедливых ворсинок нв одежде. Имеет компактные габариты (10x80x80 мм) и малый вес (160г). С помощью данного устройства вы подарите вторую жизнь своим свитерам, кофточкам, шапкам и шарфам, юбкам и блузам.





Цена: US $17.49

Справиться с грязью, пылью и надоедливыми крошками на рабочем столе вам поможет данный малыш. Несмотря на компактные размеры имеет хорошую мощность и интересный дизайн. После уборки вам останется только очистить пылесборник.

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Цена: US $6.64

Внешний накопитель обменивается данными со скоростью 480 Мбит/с, это хороший показатель для данного класса. Емкость от 160 Гб до 1 Тб. Модель проверена временем — продается на АлиЭкспресс уже несколько лет. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.





Цена: US $10.58 - 44.28







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