Видеокамера с компактными габаритами и малым весом, которую можно носить в качестве брелока на связке с ключами. Запись видео в формате AVI осуществляется одним нажатием на кнопку. Камеру можно использовать в качестве обычного диктофона.

Цена: US $25.35 - 33.01

Хорошие аккумуляторные батарейки завоевали немалую популярность среди пользователей. Реальная емкость 3200-3400 мАч, не имеют платы защиты. Имеют хорошее качество, как более дорогие аналоги. Прослужат не один год.

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Цена: US $2.29 - 19.42

Просматривать высококачественное видео в формате 4К, общаться в интернете, играть в игры, устанавливать и удалять приложения и многое другое вы сможете с помощью данной модели ТВ-бокса. Работает под управлением Android 9.0. 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Модель поддерживает Gigabit Ethernet, 2,4 & 5G Dual Wifi + AC,BT4.0, также беспроводное обновление (OTA). Более 10 000 подтвержденных заказов и рейтинг 4,9 из 5.

Цена: US $39.05 - 63.50

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Бюджетная модель проектора со всеми необходимыми интерфейсами для простого и быстрого подключения. Работает под управлением OC Android. Поддерживает Google store, загрузку различных приложений, просмотр видео и многое другое. Проектор оснащен встроенными стерео динамиками для чистого звука.





Цена: US $178.94 - 254.38

Внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки гаджетов. На дисплее отображается процент оставшегося заряда. Мощность аккумулятора 15 Вт. Емкость 10 000 мАч. Вы сможете одновременно заряжать до 4 гаджетов.

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Цена: US $16.96













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