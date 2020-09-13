Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - будильник с гигрометром Xiaomi, камера видеонаблюдения, ночник ручной работы HORSTEN и многое другое
Русская рулетка
Весело скоротать вечер в компании друзей вам поможет оригинальная игра "Русская рулетка". Каждый участник игры кладет палец в нее и ждет — ударит током или нет. Игра имеет различные настройки и свой алгоритм выбора жертвы.
Цена: US $10.52
Камера видеонаблюдения
Многофункциональная камера видеонаблюдения, которая не боится ни воды, ни ветра. Работает в любых погодных условиях. Записывает видео в FullHD. Предусмотрена инфракрасная подсветка, сигнализация и детектор движения. Вы сможете просматривать видео в реальном времени через приложение.
Цена: US $66.24
Будильник с гигрометром Xiaomi
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Будильник от компании Xiaomi получил минималистский дизайн. Оснащен термометром и гигрометром, а также E-Ink экраном с минимальным энергопотреблением. Будильник можно подключить к умному дому Xiaomi/Mijia.
Цена: US $12.78 - 13.29
Многоразовый незаметный скотч
Прозрачная клейкая лента, которую можно использовать неоднократно. Для этого вам необходимо просто промыть ленту под струей воды, и лента готова к повторному использованию.
Цена: US $1.95 - 6.05
Тоторо-ночник HORSTEN
Оригинальный ночник, который украсит любой интерьер. Изделия ручной работы со штучным оформлением и уникальной окраской. На странице продавца представлено шесть вариаций ночника. Он может быть как оригинальной подвеской со светящийся лампочкой, так и настольным светильником.
Цена: US $21.13 - 35.54
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