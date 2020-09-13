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Прозрачная клейкая лента, которую можно использовать неоднократно. Для этого вам необходимо просто промыть ленту под струей воды, и лента готова к повторному использованию.

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Оригинальный ночник, который украсит любой интерьер. Изделия ручной работы со штучным оформлением и уникальной окраской. На странице продавца представлено шесть вариаций ночника. Он может быть как оригинальной подвеской со светящийся лампочкой, так и настольным светильником.

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