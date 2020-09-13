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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - будильник с гигрометром Xiaomi, камера видеонаблюдения, ночник ручной работы HORSTEN и многое другое

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Русская рулетка 

Весело скоротать вечер в компании друзей вам поможет оригинальная игра "Русская рулетка". Каждый участник игры кладет палец в нее и ждет — ударит током или нет. Игра имеет различные настройки и свой алгоритм выбора жертвы. 

Цена: US $10.52

Камера видеонаблюдения 

Многофункциональная камера видеонаблюдения, которая не боится ни воды, ни ветра. Работает в любых погодных условиях. Записывает видео в FullHD. Предусмотрена инфракрасная подсветка, сигнализация и детектор движения. Вы сможете просматривать видео в реальном времени через приложение. 

Цена: US $66.24

Будильник с гигрометром Xiaomi

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Будильник от компании Xiaomi получил минималистский дизайн. Оснащен термометром и гигрометром, а также E-Ink экраном с минимальным энергопотреблением. Будильник можно подключить к умному дому Xiaomi/Mijia.

Цена: US $12.78 - 13.29

Многоразовый незаметный скотч

Прозрачная клейкая лента, которую можно использовать неоднократно. Для этого вам необходимо просто промыть ленту под струей воды, и лента готова к повторному использованию.

Цена: US $1.95 - 6.05

Тоторо-ночник HORSTEN

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Оригинальный ночник, который украсит любой интерьер. Изделия ручной работы со штучным оформлением и уникальной окраской. На странице продавца представлено шесть вариаций ночника. Он может быть как оригинальной подвеской со светящийся лампочкой, так и настольным светильником. 

Цена: US $21.13 - 35.54

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Dimkovski86
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xMindx
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Эм? Они не смотрят такое. Вы по своим судите?
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Наиль Билалов
23:03
Хорошо раз ты так уверен в своей правоте если таки поддержат то готов сожрать свои носки? А то пока что обсираетесь часто зато предсказуемо стабильно с каждым аноносом очередного поколения зен.
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xMindx
23:02
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Ирина Белая
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Dimkovski86
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Какая разница сколько жрёт? лишние 200 рублей в месяц считать за электричество будешь из-за видеокарты? Чайник меньше включай, там 1.5 Квт. Пей воду. Смешные вы
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callofwild
23:00
Все в порядке - так задумано
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Ирина Белая
23:00
Ты чё совсем тупой.Я тебе про цены баксовые говорю.Я комп за 400 у.е собирала 10 лет назад,сейчас 1 видяха стоит так.
GeForce RTX 3060Ti выйдет в сентябре
Yoll
22:59
А я на Марс вчера летал. Ноунейм, фейковый аккаунт в комментах на оверах, что-то лечит про успешность в жизни и спиногрызов. Ору! 🤦‍♀️😭 Я тебя начал оскорблять, когда твой понос ниже прочитал. Про б...
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