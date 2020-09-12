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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - стекло с защитой от взглядов, ночник Saturn 3K Designer, внешний аккумулятор Romoss и многое другое

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Стекло с защитой от взглядов

Популярный товар на АлиЭкспресс — антишпионское защитное стекло для смартфона. Стекло скрывает информацию при взгляде под углом и чем больше угол, тем эффект сильнее. 

Цена: US $2.37 - 2.58

Ночник Saturn 3K Designer

Интересная модель ночника, которая украсит любой интерьер. Смотрится реалистично. Светит не очень ярко. Оснащена аккумулятором на 800 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 10 часов. 

Цена: US $23.56 - 30.15

Внешний аккумулятор Romoss

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Внешний аккумулятор размером с кредитную карту и емкостью 10 000 мАч. Оснащен двумя выходами. Первый выход отдает 10 Вт, второй 5 Вт. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Для подзарядки самого аккумулятора есть порт microUSB и USB-C.

Цена: US $10.82 - 14.99

USB-ЦАП 

Продвинутый внешний преобразователь для смартфона компактного размера, который преобразует поток с качеством до 32 бит/384 кГц. За свои деньги качество звука отличное. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов. 

Цена: US $9.00

Часы наручные Boamigo

Мужские наручные часы с кварцевым механизмом. На руке смотрятся дорого. Часы оснащены дополнительными электронными циферблатами. Корпус цельнометаллический. В них есть календарь, мировое время, будильник и секундомер.

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Кемпинговый фонарь Happyfrank

Хорошая модель кемпингового фонаря со встроенной солнечной батареей. Оснащен двумя светоэлементами, один предназначен для рассеянного света, второй для направленного света. Фонарь можно использовать как повербанк для зарядки ваших электронных гаджетов. 

Цена: US $20.32



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GumanoidT
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Danil Shtern
00:17
пробовал все кабели которые рекламит в статье, звук гавно не лоханитесь как я не покупайте эту дрянь покупайте кабели из безмедного кислорода. блутуз называются
Новые кабели из Китая Wirewoo и не только
Slumber
00:16
так тут тоже от fe разгон. Может лайтнинг так же даст +14, раз на fe можно +3 получить, при том что карт у людей нет. И от fe у топовых может будет больше, может меньше, посмотрим.
NVIDIA GeForce RTX 3080 смогла достичь значения в 20,7 ГГц по памяти — результаты видеокарты в ряде бенчмарков улучшились на несколько процентов
RandomXP
00:16
AMD A520 и процессор AMD Ryzen 4700 в таком боксе - это просто супер было бы Ждем! А черт, может и сменю своего монстра с водой на такую штуку))
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Константин Дятлов
00:07
NOAX
NVIDIA GeForce RTX 3080 смогла достичь значения в 20,7 ГГц по памяти — результаты видеокарты в ряде бенчмарков улучшились на несколько процентов
Хеймдаль ✅
00:05
Зайдёшь на забугорный форум, все чёт обсуждают, делятся инфой о новых картах... тут же 80% школоты с Rx570(580) дизлайкают все что касается о картах nVidia и лакают кто хвалит амд .... это такой кон...
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
t3chmob
00:03
Далеко не так. Игровые результаты 3080 расположатся промежуточно между разгоном 2080Ti с жидким азотом на 2500/17000 и Nvlink быстродействием. Архитектуру улучшили существенно, достаточно проанализиро...
NVIDIA GeForce RTX 3080 смогла достичь значения в 20,7 ГГц по памяти — результаты видеокарты в ряде бенчмарков улучшились на несколько процентов
Auroson1c
23:56
на 2080ti цены держались до анонса результатов 30xx серии. И если б не относительно низкая цена нового поколения по сравнению с предыдущим, цена на 2080ti наверное так и не изменилась бы.
Видеокарта RTX 3090 представлена в 13 нестандартных версиях – флагман nVidia пользуется большой популярностью
Хеймдаль ✅
23:56
Она и слабее на порядок .... алло 😄😄😄😄😄
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
Хеймдаль ✅
23:55
Похожа почти одинаковая .... ну и чушь .... подожди тестов емаё, такую ахинею пишите .... жеееесть
Предположительные результаты Radeon RX 6000 в Ashes of the Singularity появились в сети — AMD догоняет RTX 2080 Ti
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