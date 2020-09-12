Популярный товар на АлиЭкспресс — антишпионское защитное стекло для смартфона. Стекло скрывает информацию при взгляде под углом и чем больше угол, тем эффект сильнее.

Цена: US $2.37 - 2.58

Интересная модель ночника, которая украсит любой интерьер. Смотрится реалистично. Светит не очень ярко. Оснащена аккумулятором на 800 мАч, этого вполне достаточно для работы на протяжении 10 часов.

Цена: US $23.56 - 30.15

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Внешний аккумулятор размером с кредитную карту и емкостью 10 000 мАч. Оснащен двумя выходами. Первый выход отдает 10 Вт, второй 5 Вт. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Для подзарядки самого аккумулятора есть порт microUSB и USB-C.

Цена: US $10.82 - 14.99

Продвинутый внешний преобразователь для смартфона компактного размера, который преобразует поток с качеством до 32 бит/384 кГц. За свои деньги качество звука отличное. Имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.

Цена: US $9.00

Мужские наручные часы с кварцевым механизмом. На руке смотрятся дорого. Часы оснащены дополнительными электронными циферблатами. Корпус цельнометаллический. В них есть календарь, мировое время, будильник и секундомер.

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Цена: US $18.99 - 25.40

Хорошая модель кемпингового фонаря со встроенной солнечной батареей. Оснащен двумя светоэлементами, один предназначен для рассеянного света, второй для направленного света. Фонарь можно использовать как повербанк для зарядки ваших электронных гаджетов.

Цена: US $20.32









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