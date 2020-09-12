Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - USB-ЦАП keysion, умные часы Amazfit, механическая клавиатура, проводная игровая мышь и многое другое
Механическая клавиатура
Бюджетная механическая клавиатура с хорошим набором функций и качественной подсветкой. Подходит как для работы, так и для игр. Клавиатура проводная с русской раскладкой. Клавиши нажимаются легко. Скорость отклика 3 м/c. В клавиатуре предусмотрено 10 режимов подсветки.
Цена: US $23.84 - 34.20
Проводная игровая мышь
Игровая мышь по приемлемой цене с качественной подсветкой и игровым дизайном. Разрешение настраиваемое макс до 5500 dpi. Для комфортной игры на корпусе предусмотрены две специальные ниши для каждого пальца. Противоскользящий пластик на каждой кнопке. Мышь шустрая, что отмечают пользователи в своих комментариях.
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Цена: US $6.35 - 11.42
SSD KingDian
Данную модель SSD накопителя заказали более 37 000 раз, рейтинг 4,9 из 5. Это один из самых популярных SSD, который вы сможете найти на АлиЭкспрес. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество и высокую скорость передачи данных. На странице продавца вы найдете несколько вариантов объема памяти от 16 Гб до 2 Тб. Подходит как для ноутбуков, так и для стационарных компьютеров.
Цена: US $11.28 - 179.87
Полиморфные гранулы InstaMorph
Отличная находка, которая пригодится в хозяйстве каждому. Полиморфные гранулы используются для ремонта. При соединении с горячей водой они превращаются в тягучее подобие пластилина. Масса после высыхания становится твердой и прочной.
Цена: US $0.31 - 3.33
Умные часы Amazfit
Стильная модель умных часов с хорошим набором функций. Корпус металлический, браслет из натуральной кожи. Часы оснащены датчиками для отслеживания показателей здоровья. Есть встроенные фитнес-функции. Вы также сможете отвечать на звонки, читать сообщения, менять циферблаты, управлять музыкой и многое другое.
Цена: US $135.99
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