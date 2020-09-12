Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - фитнес-браслет Huawei Band 4, компьютер ACEPC AK1 Mini PC, маркер для закрашивания кафельных швов и многое другое
Компьютер ACEPC AK1 Mini PC
Компьютер на базе Интел. Корпус из матового пластика хорошего качества. Оснащен одним слотом для карт памяти MicroSD до 128 ГБ, двумя разъемами USB3.0 и одним разъемом USB2.0. Есть вход для наушников, LAN порт, USB Type C, HDMI, USB. Компьютер получил 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, активную систему охлаждения и приятную светодиодную подсветку. Процессор четырёхъядерный Intel Celeron J3455. Работает под управлением ОС Windows.
Цена: US $160.12 - 216.87
Ночник
Стильный ночник с несколькими режимами свечения впишется в любой интерьер. Имеет компактный размер и малый вес. Управление сенсорное, располагается на верхней точке корпуса. Оснащен встроенным аккумулятором, емкости которого хватит на 6 часов работы в активном режиме.
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Цена: US $12.59
Huawei Band 4
Популярная модель фитнес-браслета с хорошим набором функций. Ремешок мягкий. Браслет оснащен датчиками для контроля показателей здоровья. Предусмотрено множество сменных циферблатов. Чтобы расширить функционал часов, необходимо синхронизировать их со смартфоном.
Цена: US $25.20 - 30.17
Смартфон HONOR 10i
Один из самых популярных смартфонов на АлиЭкспресс, который заказали более 30 000 раз. Доставка от 2 дней и официальная гарантия. Диагональ экрана Honor 10i 6,21-дюйм. Смартфон получил 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Делать качественные снимки вам поможет тройная основная камера с искусственным интеллектом, а для любителей селфи смартфон оснащен 24 МП фронтальной камерой.
Цена: US $203.83 - 215.83
Омлетница
Автоматическое устройство, с помощью которого за пару минут вы приготовите вкусный омлет. Для этого вам нужно внутрь поместить яйца, добавить специи, вставить деревянную палочку и нажать на кнопку включения.
Цена: US $19.60
Маркер для закрашивания кафельных швов
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Полезная находка за небольшие деньги — маркер для закрашивания кафельных швов. С его помощью вы сможете быстро откорректировать кафельные швы, которые со временем выцветают или сильно темнеют.
Цена: US $1.69 - 3.17
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