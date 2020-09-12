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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - фитнес-браслет Huawei Band 4, компьютер ACEPC AK1 Mini PC, маркер для закрашивания кафельных швов и многое другое

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Компьютер ACEPC AK1 Mini PC

Компьютер на базе Интел. Корпус из матового пластика хорошего качества. Оснащен одним слотом для карт памяти MicroSD до 128 ГБ, двумя разъемами USB3.0 и одним разъемом USB2.0. Есть вход для наушников, LAN порт, USB Type C, HDMI, USB. Компьютер получил 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, активную систему охлаждения и приятную светодиодную подсветку. Процессор четырёхъядерный Intel Celeron J3455. Работает под управлением ОС Windows. 

Цена: US $160.12 - 216.87

Ночник

Стильный ночник с несколькими режимами свечения впишется в любой интерьер. Имеет компактный размер и малый вес. Управление сенсорное, располагается на верхней точке корпуса. Оснащен встроенным аккумулятором, емкости которого хватит на 6 часов работы в активном режиме. 

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Цена: US $12.59 

Huawei Band 4

Популярная модель фитнес-браслета с хорошим набором функций. Ремешок мягкий. Браслет оснащен датчиками для контроля показателей здоровья. Предусмотрено множество сменных циферблатов. Чтобы расширить функционал часов, необходимо синхронизировать их со смартфоном.

Цена: US $25.20 - 30.17

Смартфон HONOR 10i 

 Один из самых популярных смартфонов на АлиЭкспресс, который заказали более 30 000 раз. Доставка от 2 дней и официальная гарантия. Диагональ экрана Honor 10i 6,21-дюйм. Смартфон получил 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Делать качественные снимки вам поможет тройная основная камера с искусственным интеллектом, а для любителей селфи смартфон оснащен 24 МП фронтальной камерой. 

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Цена: US $203.83 - 215.83



Омлетница

Автоматическое устройство, с помощью которого за пару минут вы приготовите вкусный омлет. Для этого вам нужно внутрь поместить яйца, добавить специи, вставить деревянную палочку и нажать на кнопку включения. 


 Цена: US $19.60

Маркер для закрашивания кафельных швов

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Полезная находка за небольшие деньги — маркер для закрашивания кафельных швов. С его помощью вы сможете быстро откорректировать кафельные швы, которые со временем выцветают или сильно темнеют. 

Цена: US $1.69 - 3.17


Техноскидки на АлиЭкспресс



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