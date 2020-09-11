Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая мышь, механическая клавиатура в ретро-стиле, игровой коврик для мыши и многое другое
Механическая клавиатура в ретро-стиле
Механическая клавиатура с круглыми клавишами и качественной подсветкой, которая хорошо видна днем и не слепит ночью. При нажатии на клавишу четко слышен механический звук. Раскладка стандартная, соответствует полноразмерным моделям. Корпус имеет защиту от воды.
Цена: US $21.92
Коврик для мыши
Коврик для мыши хорошего качества. Благодаря большому размеру на нем вы сможете разместить не только мышь, но и множество других предметов. Все швы прошиты аккуратно, нитки не торчат. Поверхность приятная на ощупь. При длительном использовании рисунок не стирается и не выгорает. Хорошая находка, которая украсит любое рабочее или игровое место.
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Цена: US $8.79
Игровая мышь
Профессиональная игровая мышь с 7 кнопками и качественной подсветкой. Габариты: 13x70x40 мм. Корпус эргономичной формы, при длительном использовании усталость в руке отсутствует. Разрешение настраиваемое максимальное 2400 dpi.
Цена: US $10.40 - 12.00
Мужские носки
Яркие носки уже давно заняли свое законное место в гардеробе. Поэтому предлагаю обратить внимание на набор стильных мужских носков с интересным дизайном. Все цвета яркие, не выстираются. Подойдут для любого образа.
Цена: US $11.40 - 20.20 / набор
Акустика Divoom Ditoo
Портативная колонка с громким и качественным звуком в очень компактном корпусе. Оснащена дисплеем на 256 RGB светодиодов. Вы сможете не только прослушивать любимые треки, но и играть в игры и т.д. Синхронизируется со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Поддерживает TF-карты. Емкости аккумулятора хватает на 8 часов работы.
Цена: US $76.32
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