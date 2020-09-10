Выгодный формат аккумуляторов с большой энергоёмкостью и стабильным качеством. Для повторного использования необходимо подзарядить в зарядном устройстве. Аккумуляторы имеют актуальный формат. Подходят для электроинструментов, электровелосипедов и других электронных устройств.

Цена: US $3.50 - 25.26

Качественная модель беспроводных наушников с эффективной системой шумоподавления. Оснащены качественным микрофоном для телефонных разговоров. Благодаря уникальной конструкции плотно сидят в ушной раковине. В наушниках удобно заниматься спортом. Управление сенсорное, вы сможете переключать песни, ставить на паузу музыку, отвечать на звонки и т.д. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $112.50

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Компактный паровой очиститель с оригинальным дизайном. Вещь полезная и стоит недорого. Пароочиститель за несколько минут очистит микроволновку. Для этого нужно залить внутрь смесь воды и уксуса, закрутить крышку и поставить в микроволновку.





Цена: US $2.44

Хорошая замена клочкам бумаги и блокнотам: можно писать сколько угодно, а чтобы стереть - достаточно нажать на кнопку. Планшет с большой диагональю. Размер: 190x279x5 мм. Имеет удобный отсек для пера. Вес: 215 г.

Цена: US $15.99 - 150.00

Робот-пылесос сэкономит много времени и поможет поддержать ваш дом в чистоте. Гаджет автоматически отправляется на уборку, легко преодолевает препятствия, а после того как он наведет чистоту, возвращается на док-станцию для подзарядки.

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Цена: US $139.99









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