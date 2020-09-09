Ультрасовременный внешний аккумулятор с компактными габаритами и малым весом. Емкость 20 000 мАч. Оснащен дисплеем, на который выводится информация об оставшемся заряде в процентах. Имеет 2 порта Micro USB и один Type-C.

Цена: US $10.42

Большая игровая поверхность с RGB подсветкой и интересным дизайном. На лицевую основу нанесен рисунок. Материал приятный, устойчив к истиранию. Основа противоскользящая. Все швы прошиты аккуратно. На странице продавца вы можете выбрать модель как с RGB подсветкой, так и без нее.

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Цена: US $7.88 - 26.63

Защитить чувствительную технику от повреждений вам поможет данный кейс. Снаружи две жесткие половинки кейса соединяются молнией, внутри кейс мягкий. Количество заказов более 5600, рейтинг 4,9 из 5.





Цена: US $2.49 - 4.16

Стильный современный робот-пылесос быстро справится с грязью и пылью. Имеет высокую мощность всасывания, хорошо преодолевает небольшие препятствия. Предусмотрено несколько режимов работы. Такой робот самостоятельно очистит квартиру и вернется на док-станцию для подзарядки.

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Цена: US $296.14 - 319.24

Левитирующее растение украсит любой интерьер. Растение в горшке парит над своей платформой и медленно вращается. Смотрится потрясающе и точно не останется без внимания ваших гостей.

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Цена: US $56.07





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