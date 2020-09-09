Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - левитирующее растение, защитный кейс для SSD, робот-пылесос ILIFE V8s и многое другое
Внешний аккумулятор
Ультрасовременный внешний аккумулятор с компактными габаритами и малым весом. Емкость 20 000 мАч. Оснащен дисплеем, на который выводится информация об оставшемся заряде в процентах. Имеет 2 порта Micro USB и один Type-C.
Цена: US $10.42
Игровая поверхность
Большая игровая поверхность с RGB подсветкой и интересным дизайном. На лицевую основу нанесен рисунок. Материал приятный, устойчив к истиранию. Основа противоскользящая. Все швы прошиты аккуратно. На странице продавца вы можете выбрать модель как с RGB подсветкой, так и без нее.
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Цена: US $7.88 - 26.63
Защитный кейс для SSD
Защитить чувствительную технику от повреждений вам поможет данный кейс. Снаружи две жесткие половинки кейса соединяются молнией, внутри кейс мягкий. Количество заказов более 5600, рейтинг 4,9 из 5.
Цена: US $2.49 - 4.16
Робот-пылесос ILIFE V8s
Стильный современный робот-пылесос быстро справится с грязью и пылью. Имеет высокую мощность всасывания, хорошо преодолевает небольшие препятствия. Предусмотрено несколько режимов работы. Такой робот самостоятельно очистит квартиру и вернется на док-станцию для подзарядки.
Цена: US $296.14 - 319.24
Левитирующее растение
Левитирующее растение украсит любой интерьер. Растение в горшке парит над своей платформой и медленно вращается. Смотрится потрясающе и точно не останется без внимания ваших гостей.
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Цена: US $56.07
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