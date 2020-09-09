Зажигалка хорошего качества со стильным дизайном, работает при любых погодных условиях. Она не использует открытое пламя для поджигания предметов. Питается от встроенного аккумулятора. Подойдет для небольшого подарка.

Цена: US $2.50 - 8.98

Пылесос с силой всасывания 4 000 ра станет отличным помощником для вас. Вы сможете быстро очистить салон автомобиля от грязи и пыли, а благодаря компактным габаритам его удобно хранить, например, в бардачке. В комплекте идёт несколько дополнительных насадок.

реклама

Цена: US $36.99

Хорошая альтернатива умным браслетам Huawei, Xiaomi и т.д. Умный браслет Amazfit получил яркий и запоминающий дизайн. Оснащен большим IPS-экраном. Корпус керамический. Браслет поддерживает популярные функции носимой электроники, есть встроенные фитнес-функции, а также сменные дисплеи, будильник, секундомер и несколько встроенных датчиков, которые помогут контролировать показатели здоровья.





Цена: US $37.99

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Интеллектуальный насос от компании Baseus быстро подкачает шину в авто. Подходит как для внедорожников, так и для седанов. Насос оснащен умной начинкой, которая контролирует давление и прочие показатели, делая это устройство полезным аксессуаром для любого автовладельца.





Цена: US $29.99

Подушка с эффектом памяти идеально подойдет людям, которые много времени проводят за рулем. Подушка удобная, легко крепится. Она поддерживает мышцы в правильном положении. Отличный вариант для тех, кто часто сталкивается с болями в шейном отделе.

реклама

Цена: US $29.99 - 54.99

Держатель для телефона хорошего качества и высоким рейтингом надежно удерживает телефон даже на самых крутых поворотах. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество, удобство в использовании и стильный дизайн.

Цена: US $24.91 - 30.45





Друзья, не забывайте подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



