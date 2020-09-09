Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - зажигалка электронная, ручной пылесос Baseus, держатель для телефона Baseus с беспроводной зарядкой 10 Вт Qi и многое другое
Зажигалка электронная
Зажигалка хорошего качества со стильным дизайном, работает при любых погодных условиях. Она не использует открытое пламя для поджигания предметов. Питается от встроенного аккумулятора. Подойдет для небольшого подарка.
Цена: US $2.50 - 8.98
Портативный пылесос Baseus
Пылесос с силой всасывания 4 000 ра станет отличным помощником для вас. Вы сможете быстро очистить салон автомобиля от грязи и пыли, а благодаря компактным габаритам его удобно хранить, например, в бардачке. В комплекте идёт несколько дополнительных насадок.
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Цена: US $36.99
Умный браслет Amazfit
Хорошая альтернатива умным браслетам Huawei, Xiaomi и т.д. Умный браслет Amazfit получил яркий и запоминающий дизайн. Оснащен большим IPS-экраном. Корпус керамический. Браслет поддерживает популярные функции носимой электроники, есть встроенные фитнес-функции, а также сменные дисплеи, будильник, секундомер и несколько встроенных датчиков, которые помогут контролировать показатели здоровья.
Цена: US $37.99
Насос для авто
Интеллектуальный насос от компании Baseus быстро подкачает шину в авто. Подходит как для внедорожников, так и для седанов. Насос оснащен умной начинкой, которая контролирует давление и прочие показатели, делая это устройство полезным аксессуаром для любого автовладельца.
Цена: US $29.99
Универсальная подушка в авто
Подушка с эффектом памяти идеально подойдет людям, которые много времени проводят за рулем. Подушка удобная, легко крепится. Она поддерживает мышцы в правильном положении. Отличный вариант для тех, кто часто сталкивается с болями в шейном отделе.
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Цена: US $29.99 - 54.99
Беспроводное зарядное автомобильное устройство и автодержатель для телефона
Держатель для телефона хорошего качества и высоким рейтингом надежно удерживает телефон даже на самых крутых поворотах. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество, удобство в использовании и стильный дизайн.
Цена: US $24.91 - 30.45
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