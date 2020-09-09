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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - зажигалка электронная, ручной пылесос Baseus, держатель для телефона Baseus с беспроводной зарядкой 10 Вт Qi и многое другое

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Зажигалка электронная

Зажигалка хорошего качества со стильным дизайном, работает при любых погодных условиях. Она не использует открытое пламя для поджигания предметов. Питается от встроенного аккумулятора. Подойдет для небольшого подарка.

 

Цена: US $2.50 - 8.98

Портативный пылесос Baseus

Пылесос с силой всасывания 4 000 ра станет отличным помощником для вас. Вы сможете быстро очистить салон автомобиля от грязи и пыли, а благодаря компактным габаритам его удобно хранить, например, в бардачке. В комплекте идёт несколько дополнительных насадок.

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Цена: US $36.99

Умный браслет Amazfit

Хорошая альтернатива умным браслетам Huawei, Xiaomi и т.д. Умный браслет Amazfit получил яркий и запоминающий дизайн. Оснащен большим IPS-экраном. Корпус керамический. Браслет поддерживает популярные функции носимой электроники, есть встроенные фитнес-функции, а также сменные дисплеи, будильник, секундомер и несколько встроенных датчиков, которые помогут контролировать показатели здоровья. 


Цена: US $37.99

Насос для авто

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Интеллектуальный насос от компании Baseus быстро подкачает шину в авто. Подходит как для внедорожников, так и для седанов. Насос оснащен умной начинкой, которая контролирует давление и прочие показатели, делая это устройство полезным аксессуаром для любого автовладельца. 


Цена: US $29.99

Универсальная подушка в авто

Подушка с эффектом памяти идеально подойдет людям, которые много времени проводят за рулем. Подушка удобная, легко крепится. Она поддерживает мышцы в правильном положении. Отличный вариант для тех, кто часто сталкивается с болями в шейном отделе.  

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Цена: US $29.99 - 54.99

Беспроводное зарядное автомобильное устройство и автодержатель для телефона

Держатель для телефона хорошего качества и высоким рейтингом надежно удерживает телефон даже на самых крутых поворотах. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Пользователи в своих комментариях отмечают хорошее качество, удобство в использовании и стильный дизайн. 

Цена: US $24.91 - 30.45

Скидки АлиЭкспресс



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