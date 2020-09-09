Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - мини-обогреватель, карманный зонт, водонепроницаемые наушники и многое другое
Мини-обогреватель
Небольшой обогреватель поможет вам быстро согреться в осенне-зимний период. Мощностью 900 Вт. Оснащен дисплеем, на который выводится подробная информации о температуре. Есть несколько режимов работы. Можно устанавливать таймер. Регулируемая температура от 15 ℃ до 32 ℃. Цена: US $14.10
Карманный зонт
Осень — сезон дождей, но носить постоянно с собой громоздкий зонт неудобно и тяжело. Предлагаю обратить внимание на данную модель зонта. Он имеет крошечные габариты и малый вес. Этот зонт поместится в карман и по качеству не хуже обычного.
Цена: US $9.44
Набор пластырей
Бывают ситуации, когда необходимо использовать пластырь, но часто такой нужной вещицы нет под рукой. Данный набор безопасен для здоровья. Полимерный материал отлично защищает кожные покровы от воды и грязи, а также имеет интересный дизайн.
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Цена: US $2.89 / набор
Водонепроницаемые наушники
Беспроводные наушники с хорошим звуком и добротной защитой от воды. Они не боятся даже сильного ливня. Оснащены качественными микрофоном с шумоподавлением, собеседник будет четко слышать вас даже в самую ветреную погоду. Суммарное время работы с подзарядкой в кейсе составляет 24 часа.
Цена: US $27.49
Стильный коврик для мыши
Стильный коврик для компьютерной мыши от компании Xiaomi, который украсит любое рабочее или игровое место. Изготовлен из качественного материала. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Продавец предлагает два размера на выбор.
Цена: US $17.27
Смартфон SHARP AQUOS C10
Один из самых лучших смартфонов с Алиэкспресс за свои деньги. Смартфон получил яркий дисплей 5,5" FHD + с разрешением 2040 х 1080 точек, сдвоенную камеру (12 МП). Встроенная память 4/64 Гб. Есть бесконтактная оплата NFC. Работает под управлением ОС Android. Процессор: Snapdragon 630.
Цена: US $101.76
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