Складной бинокль с компактными габаритами и малым весом. Подойдет для ежедневного использования, например, наблюдением за птицами. Компактные габариты позволяют носить его с собой, он с легкостью поместится в кармане куртки. Бинокль прост в использовании, а многократное увеличение и хорошая фокусировка даст вам ощущение, что у вас в руках серьезный прибор.

Цена: US $14.85

Игровая беспроводная мышь с ярким дизайном. Это геймерская модель с качественной подсветкой. Легкие материалы, реализованные в эргономичной форме, помогают снизить нагрузку на руку, обеспечивая комфорт в течение долгих часов интенсивного игрового процесса. Разрешение настраиваемое максимальное 1600 dpi.

Цена: US $12.39

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Стильные мужские носки для самых ярких и неординарных личностей. Смотрятся потрясающе. Подходят под любой стиль одежды. Цвета яркие, материал на ощупь мягкий и приятный.





Цена: US $9.70 - 18.81 / набор

Смартфон от компании Xiaomi с ультрасовременным дизайном. Оснащен 6,53-дюймовым IPS дисплеем с высокой плотностью пикселей. Картинка яркая с отличной детализацией. Основная камера (64 МП) с четырьмя модулями, фронтальная 20 МП. Смартфон базируется на новом процессоре MediaTek Helio G90T. Вы сможете играть в самые тяжёлые современные игры. Емкость аккумулятора 4500 мАч с поддержкой двух технологий быстрой зарядки.

Цена: US $206.00 - 249.00

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Новинка 2020 года от именитого бренда Xiaomi - фитнес-трекер, который идеально сочетает в себе цену и качество. Браслет оснащен AMOLED дисплеем. Помимо встроенных фитнес функций вы сможете управлять музыкой, получать уведомления, есть сменные дисплеи, будильник, секундомер и т.д. Корпус выдерживает давление до 50 АТМ. Зарядка в новинке магнитная. Автономность работы 14 дней.





Цена: US $26.99 - 39.87

Универсальная флешка подходит как для компьютера, так и для телефона. По своим характеристикам флешка не уступает обычным. Тип интерфейса USB 2.0. На странице продавца вы сможете выбрать необходимый объем памяти.

Цена: US $1.93 - 3.65

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