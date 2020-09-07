Удобный магнитный держатель для смартфона. Имеет компактные габариты и малый вес. Состоит из двух элементов: магнита и кружка из фольгированного металла. Очень удобный и простой в использовании. Стоит вам поднести ваш смартфон к магниту - и они плотно приклеятся. Магнит достаточно сильный, выдерживает вес тяжёлых смартфонов.

Цена: US $0.68 - 1.37

Гибкие ходовые огни устанавливаются внутри фары. Днем они незаметные, ночью смотрятся очень привлекательно. Даже самый простой автомобиль вы сможете превратить в настоящий люксовый монстр. На АлиЭкспресс данный товар очень популярный и попал в рейтинг самых продаваемых.

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Цена: US $3.66 - 9.25 / набор

Основное назначение воскового покрытия – улучшение внешнего вида авто и создание на поверхности его специальной защитной пленки. Объем балкончика 50 мл. Пользоваться достаточно просто. Вам просто нужно распылить жидкость на поверхности и втереть ее мягкой тряпкой.

Цена: US $2.12 - 3.39

Прибор выдаст наиболее точную информацию о состоянии вашей аккумуляторной батареи в автомобиле. Это позволит вам на раннем этапе выявить все неисправности, сэкономить деньги и продлить жизнь аккумуляторной батареи.

Цена: US $32.99

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Небольшие мягкие подушки с красивым дизайнерским рисунком. Размер: 14 и 19 см. Наполнитель: бамбуковые волокна. Подушки быстро восстанавливают форму, на них удобно как сидеть, так и лежать. На странице продавца вы можете выбрать подушки с различной тематикой.

Цена: US $2.05 - 4.21

Закрасить мелкие повреждения на кузове автомобиля поможет данный карандаш. Он не только закрашивает, но и надежно защищает от воздействия воды. На странице продавца вы найдете несколько вариантов цветов. Стоит сущие копейки.

Цена: US $0.53

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