Интересные автотовары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - подогрев сидений, пленка на зеркала с водоотталкивающим эффектом, светодиодный светильник в авто и многое другое
Подогрев сидений
Для создания в салоне автомобиля комфортных условий в холодное время года рекомендуется установка подогрева сидений. Установка не требует больших знаний в электронике. Система пользуется немалой популярностью, имеет отличное соотношение цены и качества.
Цена: US $45.68 - 50.00
Брелок-алкотестер
Полезный прибор за небольшую стоимость, который приобрел немалую популярность. Благодаря компактным размерам его удобно носить на связке с ключами в качестве брелока. Пригодится людям, которые действительно беспокоятся о сохранности водительских прав.
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Цена: US $3.68
Пленка с водоотталкивающим эффектом
Популярный товар среди автомобилистов — пленка с водоотталкивающим эффектом. Пленка прозрачная, легко крепится на зеркала и не оставляет следов клея после себя. Продавец предлагает круглый и овальный вариант пленки.
Цена: US $0.84 / набор
Карбоновая пленка
Карбоновая пленка — материал, который отличается высокой прочностью. Смотрится эффектно на капоте, бампере, стойках авто. На странице продавца вы сможете подобрать необходимый цвет. Более 10 000 заказов данного товара и высокий рейтинг 4,9 говорит сам за себя.
Цена: US $3.49
Светодиодный светильник в авто
Светодиодный светильник крепится при помощи двухстороннего скотча, включается нажатием на корпус. Мощность свечения лампы 0,3 люмена. Питается от трех батареек ААА, этого достаточно для работы на протяжении 100 часов. Цена: US $8.06
Пленка противоударная
Полезная находка — противоударная пленка для авто. Всем приходилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль приходится парковать близко к высокому бордюру, стене или чужому авто. Теперь вы можете не переживать за сохранность вашего авто и смело открывать дверь. Лента надежно защитит краску и металл от повреждений как вашего авто, так и рядом стоящего.
Цена: US $4.98
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