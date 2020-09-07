Для создания в салоне автомобиля комфортных условий в холодное время года рекомендуется установка подогрева сидений. Установка не требует больших знаний в электронике. Система пользуется немалой популярностью, имеет отличное соотношение цены и качества.

Цена: US $45.68 - 50.00

Полезный прибор за небольшую стоимость, который приобрел немалую популярность. Благодаря компактным размерам его удобно носить на связке с ключами в качестве брелока. Пригодится людям, которые действительно беспокоятся о сохранности водительских прав.

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Цена: US $3.68

Популярный товар среди автомобилистов — пленка с водоотталкивающим эффектом. Пленка прозрачная, легко крепится на зеркала и не оставляет следов клея после себя. Продавец предлагает круглый и овальный вариант пленки.

Цена: US $0.84 / набор

Карбоновая пленка — материал, который отличается высокой прочностью. Смотрится эффектно на капоте, бампере, стойках авто. На странице продавца вы сможете подобрать необходимый цвет. Более 10 000 заказов данного товара и высокий рейтинг 4,9 говорит сам за себя.

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Цена: US $3.49

Светодиодный светильник крепится при помощи двухстороннего скотча, включается нажатием на корпус. Мощность свечения лампы 0,3 люмена. Питается от трех батареек ААА, этого достаточно для работы на протяжении 100 часов. Цена: US $8.06

Полезная находка — противоударная пленка для авто. Всем приходилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль приходится парковать близко к высокому бордюру, стене или чужому авто. Теперь вы можете не переживать за сохранность вашего авто и смело открывать дверь. Лента надежно защитит краску и металл от повреждений как вашего авто, так и рядом стоящего.

Цена: US $4.98





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