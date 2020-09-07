Лопата цельнометаллическая, изготовлена из качественной нержавеющей стали и алюминия. С одной стороны лопаты 97-сантимитровая пила, с другой линейка. В комплекте идёт несколько дополнительных насадок. Вещь полезная и пригодится в каждом хозяйстве.

Цена: US $28.41 - 30.15

Проводные накладные наушники от компании Xiaomi с 40-миллиметровыми динамиками, разработанные 1More. Звук объемный с хорошим запасом громкости. Чувствительность наушников составляет 107дб. Оголовье мягкое. При длительном использовании не вызывают дискомфорт. Вес: 240 г.

Цена: US $39.98

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Беспроводная мышь от компании Xiaomi с компактными габаритами. Оснащена дополнительной кнопкой, нажав на нее вы вызовете голосового помощника XiaoAI, который поддерживает голосовой перевод на нескольких языках. Подключается по Bluetooth 5.0. Мышь можно использовать как пульт управления. Цена: US $27.50

Сушилка для обуви — полезное устройство в осенне-зимний период. Она будет бережно заботиться о ваших любимых кедах, туфлях, сапогах. Сушилка не только избавит обувь от излишней влаги, но и убьёт болезнетворные микроорганизмы, тем самым устранит неприятные запахи.

Цена: US $19.99

Приготовить ароматный кофе прямо на ходу вам поможет портативная кофемашина от Xiaomi. Она имеет компактные габариты и малый вас. Простая и удобная в использовании. Оснащена кофемолкой, которая прячется под крышкой устройства.

Цена: US $51.26

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Корректор осанки при правильном ношении позволит исправить осанку всего за 21 день. У него единый размер, но благодаря правильному расположению ремней он подходит как взрослым, так и детям. Оснащен датчиком движения MPU6050. При отклонении спины от правильного угла корректор сообщит вам об этом вибрацией.

Цена: US $48.23





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