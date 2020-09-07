Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - интеллектуальный исправитель осанки Hipee, наушники Xiaomi, мышь Xiaomi с AI-помощником и многое другое
Лопата OnePX
Лопата цельнометаллическая, изготовлена из качественной нержавеющей стали и алюминия. С одной стороны лопаты 97-сантимитровая пила, с другой линейка. В комплекте идёт несколько дополнительных насадок. Вещь полезная и пригодится в каждом хозяйстве.
Цена: US $28.41 - 30.15
Наушники Xiaomi
Проводные накладные наушники от компании Xiaomi с 40-миллиметровыми динамиками, разработанные 1More. Звук объемный с хорошим запасом громкости. Чувствительность наушников составляет 107дб. Оголовье мягкое. При длительном использовании не вызывают дискомфорт. Вес: 240 г.
Цена: US $39.98
Мышь Xiaomi с AI-помощником
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Беспроводная мышь от компании Xiaomi с компактными габаритами. Оснащена дополнительной кнопкой, нажав на нее вы вызовете голосового помощника XiaoAI, который поддерживает голосовой перевод на нескольких языках. Подключается по Bluetooth 5.0. Мышь можно использовать как пульт управления. Цена: US $27.50
Сушилка для обуви Baseus
Сушилка для обуви — полезное устройство в осенне-зимний период. Она будет бережно заботиться о ваших любимых кедах, туфлях, сапогах. Сушилка не только избавит обувь от излишней влаги, но и убьёт болезнетворные микроорганизмы, тем самым устранит неприятные запахи.
Цена: US $19.99
Портативная кофемашина Xiaomi
Приготовить ароматный кофе прямо на ходу вам поможет портативная кофемашина от Xiaomi. Она имеет компактные габариты и малый вас. Простая и удобная в использовании. Оснащена кофемолкой, которая прячется под крышкой устройства.
Цена: US $51.26
Интеллектуальный исправитель осанки Hipee
Корректор осанки при правильном ношении позволит исправить осанку всего за 21 день. У него единый размер, но благодаря правильному расположению ремней он подходит как взрослым, так и детям. Оснащен датчиком движения MPU6050. При отклонении спины от правильного угла корректор сообщит вам об этом вибрацией.
Цена: US $48.23
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