Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - электрическая подушка Jinkairui, нож из монеты, умный будильник и многое другое
Нож из монеты
Нож из монеты в минималистичном дизайне с выдвижным лезвием и разборной рукояткой. Очень удобный и простой в использовании. Имеет компактные габариты. Его удобно носить с собой в качестве брелока на связке с ключами.
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Цена: US $1.87
Карманный зонт
Осенью без зонта очень трудно обойтись. Дождь может начаться неожиданно и застать вас врасплох. Но носить с собой громоздкий зонт неудобно, поэтому предлагаю вам обратить внимание на складной зонтик миниатюрного размера от проверенного продавца. Он легкий и удобный, имеет малый вес 185 г и умещается куда угодно.
Цена: US $9.44
Умный будильник Xiaomi
Умный будильник, который настраивается через приложение Mi Home. Оснащен единственной кнопкой для отключения сигнала. Есть несколько встроенных датчиков для измерения влажности и температуры в помещении. Питается от пальчиковых батареек.
Цена: US $13.39 - 35.99
Внешний аккумулятор ROMOSS
Внешний аккумулятор с несколькими степенями защиты для безопасной зарядки ваших гаджетов. Емкость 30 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой зарядки до 18 Вт. Оснащен двумя USB выходами и одним для отдачи 5В/2.1А.
Цена: US $24.89 - 32.35
Умные часы Haylou
Бюджетная модель умных часов от партнера бренда Xiaomi. Часы будут отслеживать вашу физическую активность в течение дня, подсчитывать потраченные калории, следить за состоянием сердечного пульса и фазами сна. В них есть несколько сменных дисплеев, будильник, секундомер и многое другое.
Цена: US $32.80 - 32.90
Электрическая подушка Jinkairui
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Одна из лучших ортопедических подушек с качественной поддержкой шейного отдела. Подушка поможет вам расслабиться и сделает эффективный массаж нагревом. Есть несколько уровней, которые вы сможете контролировать. Подушка имеет высокий рейтинг и множество положительных отзывов.
Цена: US $20.16 - 35.91Миллионы скидок
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