Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторные батарейки 400 мАч (Крона) 9В, ЦАП Mcdodo, маска светодиодная и многое другое
ЦАП Mcdodo
Если вам требуется хороший ЦАП за небольшие деньги, вам следует обратить внимание на данную модель. ЦАП имеет компактные габариты и малый вес (15 г). Поддерживает функцию быстрой зарядки. За такие деньги звук очень хороший. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита.
Цена: US $13.81
Маска светодиодная
Интересна находка на АлиЭкспресс — светодиодная маска для лица. Смотрится немного жутковато. Но, вы можете будь уверены: в такой маске вы точно будете в центре внимания. Маска имеет 3 режима свечения. Управление осуществляется дистанционным пультом. Питается от 2 батареек.
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Цена: US $5.57 - 5.80
Аккумуляторные батарейки 400 мАч (Крона) 9В
Качественные аккумуляторные батарейки, которым не требуется специальное зарядное устройство. Рабочее напряжение составляет 9B. Реальная емкость 400 мАч. Широко применяются в электронных устройствах: фотовспышках, электронных игрушках и т.д.
Цена: US $5.97 - 48.39
Кабель магнитный
Качественный магнитный кабель в плотной нейлоновой оплетке. Поддерживает функцию быстрой зарядки. В комплекте предусмотрен переходник для iPhone. Товар заказали более 14 000 раз, имеет высокий рейтинг 4,9 из 5 и стоит недорого.
Цена: US $0.73 - 3.60
Стикеры светоотражающие
Полезная вещица за копейки — светоотражающие стикеры. Применяются не только на транспорте, их можно наклеить на детскую коляску или одежду. Наклейки универсальные и легко клеятся, не оставляют следов клея после себя.
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Цена: US $0.59 - 0.65
Беспроводная клавиатура AVATTO
Ультратонкая беспроводная клавиатура работает с различными электронными гаджетами. Клавиатура подключается к популярным операционным системам: таким как Windows, iOS и Android, и воспроизводит набранный вами текст в любом текстовом редакторе. Клавиши стандартной формы, нажимаются легко. Рабочая частота 2,4G.
Цена: US $13.99
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