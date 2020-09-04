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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторные батарейки 400 мАч (Крона) 9В, ЦАП Mcdodo, маска светодиодная и многое другое

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ЦАП Mcdodo

Если вам требуется хороший ЦАП за небольшие деньги, вам следует обратить внимание на данную модель. ЦАП имеет компактные габариты и малый вес (15 г). Поддерживает функцию быстрой зарядки. За такие деньги звук очень хороший. Разрешение звука: до 96 кГц/24 бита.

Цена: US $13.81

Маска светодиодная

Интересна находка на АлиЭкспресс — светодиодная маска для лица. Смотрится немного жутковато. Но, вы можете будь уверены: в такой маске вы точно будете в центре внимания. Маска имеет 3 режима свечения. Управление осуществляется дистанционным пультом. Питается от 2 батареек. 

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Цена: US $5.57 - 5.80

Аккумуляторные батарейки 400 мАч (Крона) 9В

Качественные аккумуляторные батарейки, которым не требуется специальное зарядное устройство. Рабочее напряжение составляет 9B. Реальная емкость 400 мАч. Широко применяются в электронных устройствах: фотовспышках, электронных игрушках и т.д. 


Цена: US $5.97 - 48.39

Кабель магнитный

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Качественный магнитный кабель в плотной нейлоновой оплетке. Поддерживает функцию быстрой зарядки. В комплекте предусмотрен переходник для iPhone. Товар заказали более 14 000 раз, имеет высокий рейтинг 4,9 из 5 и стоит недорого. 

Цена: US $0.73 - 3.60

Стикеры светоотражающие 

Полезная вещица за копейки — светоотражающие стикеры. Применяются не только на транспорте, их можно наклеить на детскую коляску или одежду. Наклейки универсальные и легко клеятся, не оставляют следов клея после себя. 


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Цена: US $0.59 - 0.65

Беспроводная клавиатура AVATTO

Ультратонкая беспроводная клавиатура работает с различными электронными гаджетами. Клавиатура подключается к популярным операционным системам: таким как Windows, iOS и Android, и воспроизводит набранный вами текст в любом текстовом редакторе. Клавиши стандартной формы, нажимаются легко. Рабочая частота 2,4G. 



Цена: US $13.99


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