Набор кухонных ножей с отличными режущими свойствами. Ручка эргономичной формы. Нож удобно держать как мокрыми, так и жирными руками. Заточку держат долго. При длительном использовании лезвия не покрываются ржавчиной. В набор входит восемь предметов.

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Полезный прибор, который поможет улучшить качество воздуха в помещении. Ионизатор очищает воздух, устраняет неприятные запахи и уничтожает вирусы, при этом является безопасным для здоровья человека. Имеет 2 режима работы: ионизация и озонирование. Во время работы второго режима рекомендуется покинуть помещение.

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Цена: US $33.40 - 38.90

Полезное устройство с компактными габаритами, с помощью которого вы сможете оцифровать пленочный фотоархив. Для этого вам потребуется несколько минут. Вам нужно будет вставить пленку в устройство и нажать на клавишу запуск, устройство начнет работу и сохранит все фотографии на карту памяти.

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Оригинальная игрушка поднимет настроение за считанные минуты. Вы сможете разыграть родных и близких. Игрушка мгновенно меняет свое настроение. Стоит вам нажать на голову, и миловидный зверек превратится в свирепого хищника.





US $15.82 - 27.77

Литий-ионные аккумуляторные батарейки без платы защиты. Реальная емкость аккумулятора составляет 3400 мАч. Их используют в различных электронных устройствах, например, в светодиодных фонарях, роботах-пылесосах, различных электронных гаджетах и т.д.

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Цена: US $2.60 - 22.05





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