Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - внешний аккумулятор 30 000 мАч, электрическая зубная щетка, мужские наручные часы и многое другое
Электрическая зубная щетка
Бережно ухаживать за всей полостью рта вам поможет электрическая зубная щетка. Оснащена сенсорным экраном, на который выводится отчет после чистки зубов. В отличие от обычных щеток, электрическая щётка использует высокочастотную вибрацию для движения головки, чтобы сэкономить ваши силы и время. В щетке предусмотрено 4 режима для бережной чистки зубов.
Цена: US $64.99 - 77.99
Кемпинговый фонарь
Чтобы ваш отдых на природе был максимально комфортным, нужно продумать все детали заблаговременно. Например, для освещения палаточного лагеря идеально подойдет данная модель кемпингового фонаря. Яркость свечения 500 люмен. Фонарь имеет 9 режимов свечения. Его можно использовать как повербанк для подзарядки ваших гаджетов. Степень защиты IPX4.
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Цена: US $19.24
Мужские наручные часы
Мужские наручные часы получили ультрасовременный дизайн. Смотрятся потрясающе. Подойдут к любому стилю. Выдерживают давление до 3 АТМ. Корпус из нержавеющей стали диаметром 4,3 см. Черный циферблат оснащен накладными серебристыми индексами и светоотражающими стрелками.
Цена: US $16.88
Смартфон HONOR 10i
Смартфон HONOR 10i получил ультрастильный дизайн, IPS дисплей и хорошую производительность. С помощью тройной основной камеры вы сможете сделать потрясающие снимки как днем, так и ночью. В данной модели есть встроенный модуль NFC. Объем памяти 128 Гб с возможностью расширения.
Цена: US $192.88 - 204.23
Внешний аккумулятор 30 000 мАч
Внешний аккумулятор на 30 000 мАч с ультратонким корпусом и несколькими степенями защиты для безопасной защиты ваших гаджетов. На дисплее отображается процент оставшегося заряда. Поддерживает функцию беспроводной зарядки.
Цена: US $10.73
Светодиодная лампа Yeelight E27
Умная лампа с интеллектуальным управлением, которая входит в экосистему умного дома Xiaomi. Сопряжение лампы со смартфоном можно осуществить как через плагин в приложении Mi Home, так и через отдельное приложение Yeelight. Предназначена для придания цветовой атмосферы в доме.
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Цена: US $15.45
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