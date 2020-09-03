Бережно ухаживать за всей полостью рта вам поможет электрическая зубная щетка. Оснащена сенсорным экраном, на который выводится отчет после чистки зубов. В отличие от обычных щеток, электрическая щётка использует высокочастотную вибрацию для движения головки, чтобы сэкономить ваши силы и время. В щетке предусмотрено 4 режима для бережной чистки зубов.

Цена: US $64.99 - 77.99

Чтобы ваш отдых на природе был максимально комфортным, нужно продумать все детали заблаговременно. Например, для освещения палаточного лагеря идеально подойдет данная модель кемпингового фонаря. Яркость свечения 500 люмен. Фонарь имеет 9 режимов свечения. Его можно использовать как повербанк для подзарядки ваших гаджетов. Степень защиты IPX4.

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Мужские наручные часы получили ультрасовременный дизайн. Смотрятся потрясающе. Подойдут к любому стилю. Выдерживают давление до 3 АТМ. Корпус из нержавеющей стали диаметром 4,3 см. Черный циферблат оснащен накладными серебристыми индексами и светоотражающими стрелками.

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Смартфон HONOR 10i получил ультрастильный дизайн, IPS дисплей и хорошую производительность. С помощью тройной основной камеры вы сможете сделать потрясающие снимки как днем, так и ночью. В данной модели есть встроенный модуль NFC. Объем памяти 128 Гб с возможностью расширения.









Цена: US $192.88 - 204.23

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Умная лампа с интеллектуальным управлением, которая входит в экосистему умного дома Xiaomi. Сопряжение лампы со смартфоном можно осуществить как через плагин в приложении Mi Home, так и через отдельное приложение Yeelight. Предназначена для придания цветовой атмосферы в доме.

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