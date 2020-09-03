



Качественные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3 000 мАч,15А при длительной нагрузке, 20А при кратковременной нагрузке. Среди конкурентов это наиболее доступный вариант с такими характеристиками. Используются в роботах-пылесосах, медицинском оборудовании, светодиодных фонарях, эхолотах и т.д.





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Цена: US $3.18 - 26.88

Хорошая бюджетная модель умных часов по приемлемой стоимости, которая поддерживает множество современных функций носимой электроники. Автономность работы 14 дней. На дисплей часов выводятся все показатели вашего здоровья, а также различные уведомления. Вы сможете управлять музыкой, просматривать сообщения в социальных сетях, отвечать на звонки и многое другое.



Цена: $130.00

Беспроводная камера видеонаблюдения с широким углом обзора. Она способна вращаться как по вертикали, так и горизонтали. Управление дистанционное через приложение. Предусмотрен слот для SIM-карты. При обнаружении движения она запишет видео и отправит вам оповещение на телефон.

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Цена: US $31.41 - 118.75

Надувной диван хорошего качества, который удобно брать с собой на пикник. Материал качественный хорошей плотности. В сложенном виде имеет компактные размеры. Хорошая вещь за небольшие деньги.

Цена: US $17.59

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Чтобы зарядить ваш гаджет, вам необходимо лишь положить его на верх устройства. Благодаря степеням защиты гаджет будет защищен от перенапряжения. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Питается через microUSB. Зарядное устройство распознает разные гаджеты, уровень заряда и имеет автоотключение.





Цена: US $13.99 - 24.99

Игровая компьютерная мышь с качественной RGB подсветкой. Мышь оснащена пятью клавишами и колесиком прокрутки. Левая и правая кнопки реагируют мгновенно на нажатия благодаря хорошему пружинному механизму. Корпус эргономичной формы, рука не устает при длительном использовании. Оптический сенсор с частотой 1 000Гц. Максимальное разрешение 8 000 dpi.





Цена: US $17.79 - 22.79

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