В осенне-зимний период пригодится сушилка для обуви, которая бережно и качественно будет ухаживать за вашими любимыми сапогами или кедами. Сушилка не только бережно высушит обувь, но и избавит от неприятного запаха.

Цена: US $32.99 - 37.50

Интересный набор, который позволяет собрать эффективную электростанцию с мощностью 1 000 Вт. Состоит из солнечной панели 20 Вт, есть инвертор с 12 на 220 В и контроллер на 40 А.

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Цена: US $68.64 - 72.79

Красивая модель умных часов с круглым AMOLED-дисплеем и кожаным ремешком. Часы станут вам хорошим помощником, они будут не только отслеживать вашу активность в течение дня, но и напоминать о важных событиях. Вы всегда будете в курсе последних новостей в социальных сетях. Есть сменные дисплеи, будильник, секундомер. Вы сможете отвечать на звонки, управлять музыкой, проверять почту и многое другое.

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Один из самых емких внешних аккумуляторов на АлиЭкспресс. Имеет многоуровневую защиту от короткого замыкания, полной разрядки и перезаряда и контроль других функций. Это гарантирует длительную и продуктивную эксплуатацию аккумулятора. Емкость 40 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой зарядки.

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Быстро устранить неприятные запахи в автомобиле и улучшить качество воздуха вам поможет ароматизатор от компании Baseus. Стильный и компактный со стойким и приятным ароматом. Он не оказывает негативного влияния на здоровье.





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Бюджетная модель беспроводных наушников с объемным звучанием. Хороший звук обеспечивают 40-мм излучатели. Оголовье мягкое. При длительном ношении не доставляют дискомфорт. Наушники беспроводные, синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Оснащены красочной RGB-подсветкой.

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