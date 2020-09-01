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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - внешний аккумулятор Romoss 40 000 мАч, автомобильный ароматизатор Baseus, сушилка для обуви Xiaomi и многое другое

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Сушилка для обуви Xiaomi

В осенне-зимний период пригодится сушилка для обуви, которая бережно и качественно будет ухаживать за вашими любимыми сапогами или кедами. Сушилка не только бережно высушит обувь, но и избавит от неприятного запаха. 

Цена: US $32.99 - 37.50

Солнечная электростанция Solar

Интересный набор, который позволяет собрать эффективную электростанцию с мощностью 1 000 Вт. Состоит из солнечной панели 20 Вт, есть инвертор с 12 на 220 В и контроллер на 40 А. 

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Цена: US $68.64 - 72.79

Смарт-часы Amazfit Stratos Pace

Красивая модель умных часов с круглым AMOLED-дисплеем и кожаным ремешком. Часы станут вам хорошим помощником, они будут не только отслеживать вашу активность в течение дня, но и напоминать о важных событиях. Вы всегда будете в курсе последних новостей в социальных сетях. Есть сменные дисплеи, будильник, секундомер. Вы сможете отвечать на звонки, управлять музыкой, проверять почту и многое другое. 

Цена: US $129.79

Внешний аккумулятор Romoss

Один из самых емких внешних аккумуляторов на АлиЭкспресс. Имеет многоуровневую защиту от короткого замыкания, полной разрядки и перезаряда и контроль других функций. Это гарантирует длительную и продуктивную эксплуатацию аккумулятора. Емкость 40 000 мАч. Поддерживает функцию быстрой зарядки. 

 

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Цена: US $39.69 - 42.99

Автомобильный ароматизатор Baseus

Быстро устранить неприятные запахи в автомобиле и улучшить качество воздуха вам поможет ароматизатор от компании Baseus. Стильный и компактный со стойким и приятным ароматом. Он не оказывает негативного влияния на здоровье. 


Цена: US $8.35

Полноразмерные наушники BlitzWolf

Бюджетная модель беспроводных наушников с объемным звучанием. Хороший звук обеспечивают 40-мм излучатели. Оголовье мягкое. При длительном ношении не доставляют дискомфорт. Наушники беспроводные, синхронизируются с гаджетами посредством Bluetooth 5.0. Оснащены красочной RGB-подсветкой. 

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Цена: US $19.99 - 23.99

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DOaG
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Денис Голюшев
00:00
Люди не понимают что ценовой клас определят качество, если на БП 4000 то они все будут примерно одинаковы на эту сумму. И производитель в данном случае не играет роли. Вот если стоит вопрос какой наде...
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Дмитрий Чернышев
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С тобой полностью согласен. Не понимаю экономов которые покупают БП впритык, зачем, что 500 рублей сэкономить, а потом менять БП? Дебилы, купи сразу на 850 и не парься себе мозги
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