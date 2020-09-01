Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-замок SHERLOCK, увеличительный экран для смартфона, смарт-часы Amazfit T-Rex и многое другое
Видеокамера
Компактная, стильная мини видеокамера, которую можно носить на связке с ключами в качестве брелока. По внешнему виду напоминает обычную флешку. Видео и аудио записывается одним нажатием клавиши. Весит всего 60 г. Емкости аккумулятора достаточно для 5 часов беспрерывной работы. Интересная вещица, на которую стоит обратить внимание.
Цена: US $43.69 - 56.69
Смарт-замок SHERLOCK
Смарт накладка на дверной замок, с помощью которой вы сможете открывать двери не только классическим способом, но и через приложение. Для установки не требуется специальных знаний. Интересный и полезный гаджет, на который стоит обратить внимание.
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Цена: US $79.11
Увеличительный экран для смартфона
Просматривать видео и фото на большом экране стало еще проще. Экран увеличит изображение в несколько раз без потери качества. Данное устройство не требует питание и имеет складную конструкцию. Его удобно брать с собой на прогулку или в поход.
Цена: US $6.98
Электробритва для мужчин
Аккумуляторная электробритва с тремя лезвиями для мужчин. Она с легкостью справится с трехдневной щетиной. Бреет тщательно и бережно ухаживает за кожей. В комплекте идёт несколько насадок.
Цена: US $13.77 - 18.87
Беспроводные наушники Tronsmart
Популярная модель беспроводных наушников с хорошим звуком. Кейс имеет компактный размер и с легкостью поместится в кармане джинс. Степень защиты IPX5. Наушники подходят для занятий спортом. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth V 5.0. Имеется поддержка кодеков APTX, AAC, SBC. Автономность работы 4 часа. Отличный вариант для повседневного использования.
Цена: US $29.99 - 34.99
Магнитный кабель для зарядки
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Прочный и эластичный магнитный кабель для зарядки с усиленной двойной оплеткой, а также защитой от перегибания. В порт смартфона монтируется магнитная насадка и не ломает и так хрупкий порт вашего смартфона.
Цена: US $1.39 - 3.49
Смарт-часы Amazfit T-Rex
Популярная модель смарт часов с 1,3 дюймовым экраном. Выдерживают давление до 5 АТМ. Автономность работы составляет 20 часов. Поддерживают популярные функции носимой электроники. Часы отслеживают вашу физическую активность, измеряют пульс, отслеживают фазы сна, подсчитывают потраченные калории и многое другое.
Цена: US $149.99
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