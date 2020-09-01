Камера компактного размера с углом обзора 150 градусов. Обеспечивает качественную картинку с разрешением 1080 HD. При обнаружении движения запись видео производится автоматически. Дистанционное управление камерой с помощью планшета или смартфона. Работает как с IOS, так и Android.





Цена: US $34.99 - 65.99

Популярная модель беспроводных наушников от компании Xiaomi, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Несмотря на небольшую стоимость имеют хороший звук и удобную конструкцию. Наушники плотно сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом. На одном заряде проработают 4 часа.

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Цена: US $18.99 - 26.99

Умная беговая дорожка от компании Xiaomi поможет поддерживать хорошую физическую форму не выходя из дома. Она имеет складную конструкцию, поэтому после занятий спортом вы сможете ее убрать под кровать или в шкаф. Размер полотна составляет 120x42 см. Оснащена LED дисплеем, на который выводятся все параметры тренировки.

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Цена: US $492.76

Поклонникам именитого бренда точно понравится данный набор ручек в красочном корпусе. В набор входит 12 ручек. Пишут хорошо и имеют экономичный расход чернил. Толщина линии 0.5 мм.





Цена: US $4.60 - 17.00 / набор

Умные часы от компании Xiaomi с большим набором полезных функций. Они станут настоящим помощником, будут следить за вашей активностью, напоминать о предстоящих событиях, вы всегда будете в курсе последних событий. Часы выдерживают давление до 5 АТМ. 12 спортивных режимов понравятся людям с активным образом жизни. Автономность работы 7 дней.

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Цена: US $139.99 - 141.39

Небольшой ночник с удобным креплением и датчиком движения. Ночник автоматически включается на 15 секунд, как только в радиусе действия сенсора появляется объект. Его можно установить как в коридоре, так и в шкафу или в любом другом месте.





Цена: US $14.99





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