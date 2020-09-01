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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - умная беговая дорожка Xiaomi WalkingPad, умные часы, мини камера, ночник и многое другое

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Мини камера

Камера компактного размера с углом обзора 150 градусов. Обеспечивает качественную картинку с разрешением 1080 HD. При обнаружении движения запись видео производится автоматически. Дистанционное управление камерой с помощью планшета или смартфона. Работает как с IOS, так и Android. 


Цена: US $34.99 - 65.99

Беспроводные наушники Redmi AirDots

Популярная модель беспроводных наушников от компании Xiaomi, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Несмотря на небольшую стоимость имеют хороший звук и удобную конструкцию. Наушники плотно сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом. На одном заряде проработают 4 часа.   

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Цена: US $18.99 - 26.99

Беговая дорожка

Умная беговая дорожка от компании Xiaomi поможет поддерживать хорошую физическую форму не выходя из дома. Она имеет складную конструкцию, поэтому после занятий спортом вы сможете ее убрать под кровать или в шкаф. Размер полотна составляет 120x42 см. Оснащена LED дисплеем, на который выводятся все параметры тренировки. 

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Цена: US $492.76

Ручки от Xiaomi

Поклонникам именитого бренда точно понравится данный набор ручек в красочном корпусе. В набор входит 12 ручек. Пишут хорошо и имеют экономичный расход чернил. Толщина линии 0.5 мм. 


Цена: US $4.60 - 17.00 / набор

Умные часы Amazfit GTS

Умные часы от компании Xiaomi с большим набором полезных функций. Они станут настоящим помощником, будут следить за вашей активностью, напоминать о предстоящих событиях, вы всегда будете в курсе последних событий. Часы выдерживают давление до 5 АТМ. 12 спортивных режимов понравятся людям с активным образом жизни. Автономность работы 7 дней.  

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Цена: US $139.99 - 141.39

Ночник от Xiaomi

Небольшой ночник с удобным креплением и датчиком движения. Ночник автоматически включается на 15 секунд, как только в радиусе действия сенсора появляется объект. Его можно установить как в коридоре, так и в шкафу или в любом другом месте.

   

Цена: US $14.99

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