



Полезное компактное устройство (102х75х22 мм) с поддержкой функции быстрой зарядки. Емкость аккумулятора 10 000 мАч. Устройство можно использовать как повербанк и Wi-Fi роутер. Работает в сетях 4G.





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Цена: US $63.27

Повербанк с компактными габаритами (80x80x20 мм), который с легкостью поместится в кармане джинс или в небольшой женской сумке. Для безопасной зарядки гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Емкость: 20 000 мАч. Оснащен двумя портами MicroUSB и одним Type-C.

Цена: US $8.99 - 11.99

Складной бинокль компактного размера подойдет для повседневного использования. Корпус прорезиненный. Бинокль удобно держать в руках. Имеет двойную регулировку. В комплекте идет небольшой шнур для удобного ношения, а также ткань для аккуратной очистки линз.

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Цена: US $9.75

Amazfit Stratos 3 - умные часы от Xiaomi с большим набором популярных функций носимой электроники. Часы станут вашим персональным ассистентом, они будут следить за вашей активностью, напоминать о предстоящих событиях, измерять пульс, подсчитывать потраченные калории и многое другое.



Цена: US $219.99 - 225.49

Игровая клавиатура с настраиваемой подсветкой (9 световых эффект) и механическими переключателями Outemu. Корпус из качественного Абс-пластика. Длина шнура 1,8 м. Количество клавиш 82 шт. Раскладка на русском и английском языках.

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Цена: US $44.39





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