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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - видеорегистратор Roav S1, проектор, настенный сейф и многое другое

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RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Клавиатура механическая

Проводная механическая клавиатура с круглыми клавишами (104 шт). Длина кабеля 1,6. Габариты: 435x125x36 (мм). Клавиатура оснащена настраиваемой подсветкой. Передняя панель металлическая. Клавиатура универсального назначения — подойдет как для игр, так и для работы. 

Цена: US $26.99 - 32.39

Наушники Knowledge Zenith KZ

Новая модель беспроводных наушников с автономностью работы 12 часов. Наушники поддерживают Hi-Fi звук. На странице продавца представлено две модели: S1D со встроенным игровым режимом и S1 с динамическими драйверами. Звук чистый с хорошими басами. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Микрофон с шумоподавлением. 

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Цена: US $19.96 - 22.81

Проектор 

Проектор компактного размера по внешнему виду напоминает обычную банку газировки. Мощность встроенного динамика 5 Вт. Проектор отображает картинку диагональю от 20 до 100 дюймов, яркостью 100 люмен. Работает на OC Android. Имеет 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора 5200 мАч.

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Цена: US $249.80

SSD KingDian

SSD компактного размера, на котором удобно хранить данные и носить с собой. Скорость записи 318 Мб/c, чтения 353 Mб/c. Вы сможете выбрать необходимый объем памяти на странице продавца от 120 Гб до 2 Тб.

Цена: US $26.66 - 189.36

Сейф

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Оригинальная вещица, которая пригодится в каждом доме. В нем вы сможете хранить ценные вещи. Легко крепится. На сейфе устанавливается специальный код, при помощи которого только вы сможете открыть сейф.  

Цена: US $34.57

Видеорегистратор Roav S1

Видеорегистратор со встроенным дисплеем и углом обзора в 160°. Оснащен объективом премиум класса. Все детали и номерные знаки четко видны при съемке роликов. На дисплей выводятся точные координаты поездки благодаря встроенному модулю GPS. Поставляется с картой памяти на 32 Гб.

Цена: US $74.99 - 109.99

Складной двухсторонний зонт

Удобный двухсторонний зонт, который складывается вовнутрь, и мокрая сторона зонта больше не будет создавать вам дискомфорт. Ручка необычной круглой формы, которую можно одеть на руку. Отличный вариант. Удобен при переноске. 

Цена: US $15.50





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