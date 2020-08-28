Микрофон с чистым звучанием. С его помощью вы сможете записать качественный звук при съёмке видео. В комплект входит ветрозащита — позволяющая получить хороший результат при записи на улице, а также кабель как для камеры 3.5mm TRS (mini jack), так и для смартфона 3.5mm TRRS.

Цена: US $18.42

Мини насос компактного размера для велосипеда, способный накачать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar). Корпус из качественного алюминиевого сплава. Вес: 68 г.

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Цена: US $12.75

Мышь игровая с топовым сенсором PMW3360, RGB подсветкой и 6 программируемыми клавишами, а также стандартным колесиком прокрутки. Разрешение настраиваемое до 2 400 dpi. Максимальный комфорт в игре обеспечивает эргономичная форма мыши.

Цена: US $15.19 - 19.99

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Популярная модель умных часов с современным дизайном. Дисплей круглый 1,34 дюйма. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Оснащены множеством датчиков. Есть 4 модуля спутниковой навигации.

Цена: US $199.99 - 209.99

Если вы хотите найти хороший респиратор за адекватную цену, обратите внимание на данную модель. Респиратор оснащен пятислойным фильтром с активированным углем, поэтому легко справляется даже с самыми мелкими частицами пыли и надежно защищает от вирусов.

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Цена: US $4.28 - 4.63

Прозрачный клей. Применяется при ремонте сенсоров, различной техники и т.д. Не является токсичным и при попадании на кожу легко удаляется. Перед нанесением поверхность необходимо обезжирить.





Цена: US $3.43

Аккумуляторные батарейки с высокой мощностью. Выдерживают высокие токи. Емкость 3400 мАч. Имеют хорошее качество и прослужат не один год.

Цена: US $2.23 - 18.90





Солнцезащитные очки, без которых трудно обойтись в солнечную погоду. Они защищают глаза от УФ, а также блокируют поляризованный свет, который мешает видеть четко.

Цена: US $8.69





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