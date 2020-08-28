Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - микрофон Mcoplus VM-D02, аккумуляторные батарейки, велосипедный насос, клей B-7000 и многое другое
Микрофон Mcoplus VM-D02
Микрофон с чистым звучанием. С его помощью вы сможете записать качественный звук при съёмке видео. В комплект входит ветрозащита — позволяющая получить хороший результат при записи на улице, а также кабель как для камеры 3.5mm TRS (mini jack), так и для смартфона 3.5mm TRRS.
Цена: US $18.42
Мини насос для велосипеда
Мини насос компактного размера для велосипеда, способный накачать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar). Корпус из качественного алюминиевого сплава. Вес: 68 г.
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Цена: US $12.75
Игровая мышь Delux M625
Мышь игровая с топовым сенсором PMW3360, RGB подсветкой и 6 программируемыми клавишами, а также стандартным колесиком прокрутки. Разрешение настраиваемое до 2 400 dpi. Максимальный комфорт в игре обеспечивает эргономичная форма мыши.
Цена: US $15.19 - 19.99
Смарт часы Amazfit Stratos 3
Популярная модель умных часов с современным дизайном. Дисплей круглый 1,34 дюйма. Часы поддерживают популярные функции носимой электроники. Оснащены множеством датчиков. Есть 4 модуля спутниковой навигации.
Цена: US $199.99 - 209.99
Защитная маска
Если вы хотите найти хороший респиратор за адекватную цену, обратите внимание на данную модель. Респиратор оснащен пятислойным фильтром с активированным углем, поэтому легко справляется даже с самыми мелкими частицами пыли и надежно защищает от вирусов.
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Цена: US $4.28 - 4.63
Клей B-7000
Прозрачный клей. Применяется при ремонте сенсоров, различной техники и т.д. Не является токсичным и при попадании на кожу легко удаляется. Перед нанесением поверхность необходимо обезжирить.
Цена: US $3.43
Аккумуляторные батарейки 18650 3400 мАч
Аккумуляторные батарейки с высокой мощностью. Выдерживают высокие токи. Емкость 3400 мАч. Имеют хорошее качество и прослужат не один год.
Цена: US $2.23 - 18.90
Солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки, без которых трудно обойтись в солнечную погоду. Они защищают глаза от УФ, а также блокируют поляризованный свет, который мешает видеть четко.
Цена: US $8.69
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